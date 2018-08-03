В Красноярске снесут фонтан «Адам и Ева»

СЕГОДНЯ 06:44 2018-08-03T14:25:06+03:00

Сейчас на пересечении проспекта Мира с улицей Перенсона стоит фонтан «Адам и Ева» Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске в скором времени обновят общественное пространство в центральной части проспекта Мира. Сейчас на пересечении проспекта Мира с улицей Перенсона стоит фонтан «Адам и Ева», автор которого - художник-скульптор Константин Зинич. Правда в народе прижилось другое название - «Валентин и Валентина». Юноша и девушка, отлитые в бронзе, установлены на гранитной арке. Город меняется, поэтому в самое ближайшее время скульптурную композицию заменит другая – барельеф Шалаболинской писаницы.

По словам Антона Шаталова, руководителя проектной группы, которая занимается разработкой композиции, в самое ближайшее время будет решено, как будет выглядеть новая скульптура. И определится источник финансирования – городской бюджет или спонсорские деньги. По словам архитектора, обновления пространство планируется завершить уже этой осенью.

Шалаболинская писаница - памятник наскального искусства. фото_Ольга Горельченкова

Напомним, Шалаболинская писаница - памятник наскального искусства, расположенный на правом берегу реки Тубы в Курагинском района Красноярского края. Это уникальная галерея выбитых и нарисованных охрой изображений (петроглифов) маскированных антропоморфных фигур, личин, рожениц, образов хищников и различных животных.