Час настал: в Красноярске приступают к реставрации Исторического квартала

25 Июль 12:20 2018-07-31T07:43:12+03:00

Сначала разберут, потом соберут – и дома простоят еще 100 лет

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Исторический квартал снесут, чтобы... Нет, не так. Исторический квартал на Горького разберут, потом вернут на место в обновленном виде. Работы начнутся чрез несколько недель, а в 2019 году мы получим то, ради чего, собственно, весь этот проект и затевался: Красноярск, пусть и на отдельно взятом пятачке, предстанет перед современниками таким, каким он был 100 лет назад. Накануне об этом объявили публично представители городской администрации и инвестора. А это значит, что час настал и назад пути нет. «Комсомольская правда»-Красноярск разбирается в тонкостях предстоящей реставрации.

Фотография для истории: через год здесь должен появиться точно такой же дом, но крепкий и красивый. Фото: Михаил Шуклин

Разобрать – потом собрать

Год назад исторический квартал на улице Горького – а это 6 домов дореволюционной постройки – наводил романтическую скуку: дворы зарастали кустами и сорняками, а окнах – пустота, на дверях – ржавые навесные замки. Сегодня дома еще стоят – пока целые. Но это ненадолго. Через несколько недель сюда придут рабочие и начнется реставрация, та самая, о которой говорилось на протяжении почти десятка лет.

Напомним, что проект «Исторический квартал» зародился в 2009 году. Власти города планировали выделить участок на улицах Горького – Бограда в особую культурную зону, отремонтировать дома, сделать их посещаемыми. Соседство с Центральным парком делало эту идею еще привлекательней. До 2013 года мэрия расселила всех жильцов, в 2017 году отторговала дома инвесторам. Стало известно, что кварталом на Горького займется РУСАЛ: часть домов они оставят под нужды компании, остальные – для города и горожан: это могут быть кафе, гостиница, сувенирная лавка.

Год ушел на то, чтобы составить проект реставрации. Сейчас вся документация на руках. Она благополучно прошла экспертизу, нареканий у экспертов нет: проект полностью соответствует федеральному законодательству.

- Дома будут демонтироваться, перебираться и восстанавливаться на новых фундаментах с новым инженерным обеспечением, с новой современной функцией. Вопрос инженерных сетей невозможно осуществить без демонтажа, - заместитель главы Красноярска Олег Животов.

Особенность старинного квартала - дома утопают в зелени. Сохранят ли их строители: Фото: Михаил Шуклин

Как это будет

Как будет проходить реконструкция? В ООО «Исторический квартал» рассказали: пять домов – методом перебора и один – «протезирования». Второй проще и дешевле: сначала специалисты проводят исследование и отмечают, какие участки дома разрушены, потом их точечно ремонтируют. Но такой метод применяется, только если изношенность дома составляет не более 50%.

В нашем случае 5 из 6 домов разрушены намного больше – до 80%. Снаружи-то они вроде нормальные, а внутри их съели грибок, плесень. И если поставить заплатки, то лет через 10 такой дом начнет сыпаться. А нам нужно, чтобы они еще 100 лет простояли. Поэтому их будут полностью перебирать.

Дорога возле домов перерыта: пользуясь случаем, коммунальщики перекладывают трубопровод. Фото: Михаил Шуклин

Технология перебора выглядит следующим образом:

- Сначала пронумеровывают каждое бревно дома – от венца до самой крыши. Затем вывезут на технологическую площадку, она находится на окраине города.

- Каждое бревно осмотрят специалисты. Те, что хорошо сохранились, оставят. Забракованные части заменят на новые, они по всем техническим параметрам будут копией оригиналов. Наверняка придется заменить все нижние венцы – они больше всех изнашиваются.

- Все деревянные части обработают по специальной технологии, чтобы раз и навсегда избавить от грибков и плесени.

- Затем в обратном порядке вернут назад и соберут в прежнем виде уже на фундамент. Фундамент наверняка придется укреплять.

- Когда основа дома готова, его накрывают крышей и начинают монтировать инженерные системы, коммуникации, устанавливать окна и двери (их, судя по всему, придется делать заново). И в конце – отделка. По проекту нужно будет восстановить все, вплоть до лепнины.

Вот, в принципе, и все. Скажете, ноу-хау? Совсем нет! В старину так целые терема перевозили с места на место. В деревнях так до сих пор перемещают дома и бани. А тут – всего лишь двухэтажные дома. Главное, чтобы материалы были подобраны не по принципу «как дешевле», а «как надо».

- Это же подсудное дело, если сделаем что-то не так: шаг вправо, шаг влево – и придется отвечать, - комментируют в ООО «Историческом квартале».

Сейчас улица Горького рядом с Историческим кварталом перекопана – тут меняют трубопровод на новый. От него проложат коммуникации – водопровод, канализацию, отопление. Да-да! Сто лет в этих домах люди жили, как до революции – топили печи, воду – из колонки, туалет – во дворе.

Дома понемногу разбирают и увозят на технологическую площадку. Фото: Михаил Шуклин

И еще несколько моментов

Во сколько это выльется? По имеющимся у нас сведениям, аренда всех 6 домов обходится инвестору в 4,2 миллиона рублей в год. Сумму затрат на реставрацию пока не озвучивают, наверняка десятки миллионов. Но цель оправдывает средства. Сколько таких зданий осталось в Красноярске – по пальцам можно посчитать.

Кто будет это делать? Все-таки дело ответственное. Нас успокоили: выбирать подрядчика будут тщательно. У него должен быть опыт работы, положительная репутация. И – особым пунктом – он должен иметь лицензию на право производства работ на объектах культурного наследия, которую выдает Министерства культуры России.

И сроки. В ООО «Исторический квартал» рассказали: разборка начнется в сентябре. К Универсиаде планируют закончить сборку зданий. А уже после спортивного праздника займутся инженерными системами и отделкой. Так что через год добро пожаловать на открытие.

Пока что квартал представляет собой унылое зрелище: трава, разбитые окна, замки на дверях. Фото: Михаил Шуклин

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА

Юрий Тихонович, заместитель руководителя Службы охраны объектов культурного наследия:

- Такая технология вполне законна. Более того, существует ГОСТ по деревянным конструкциям, в котором говорится, что, если объект находится в нерабочем состоянии, а процесс износа более 50%, то предполагается не лифтинг, не отдельное протезирование, а именно разборка с последующей сборкой этого объекта.

Нам уже предоставили проектную документацию и разрешение на реставрацию от историко-культурной экспертизы Министерства культуры России. Мы вывесим их на нашем сайте на 15 рабочих дней с целью обсуждения. Затем, если не будет возражений, согласуем проект. У нас могут быть основания не согласиться с экспертным заключением, если оно не соответствует букве закона. В целом у нас многоступенчатая система, которая позволяет контролировать работы на каждом этапе.

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