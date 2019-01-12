Медкомиссия на водительские права в Красноярске: где пройти, сколько стоит
Медкомиссия на водительские права – без ее заключения, подтвержденного справкой, вас не примут ни в одну автошколу. Мало того, такую справку потребуют при замене водительского удостоверения, а также оформления нового при утере старых прав.
Такая справка действительна, в большинстве случаев, в течение двух лет. Но, если есть определенные проблемы со здоровьем, этот срок сокращается до одного года.
Итак, как получить водительскую медсправку для ГИБДД в Красноярске? Раньше схема была одна: нужно было взять справки в психоневрологическом диспансере (на Ломоносова) и наркологическом диспансере (на Комбайностроителей), потом пройти комиссию в поликлинике по месту жительства.
Сейчас медкомиссию на права могут проводить лишь учреждения, имеющие лицензию на такой вод деятельности. А в Красноярске есть медцентры, где сразу можно пройти и всех специалистов, и нарколога с психиатром, и получить нужную справку всего за один-два часа. Но и стоит это, конечно, чуть дороже, чем, если бы вы брали справки в психоневрологическом диспансере (на Ломоносова) и наркологическом диспансере (на Комбайностроителей) сами.
А мы рассказываем, где можно пройти медкомиссию на водительские права в Красноярске и сколько это стоит.
КОНКРЕТНО
Где получить справку на права в Красноярске (категория В)
«Экспресс-справки»
Партизана Железняка, 9 «Г»
(391)204-07-80
ВАЖНО!
От жителей Красноярска справки от нарколога и психиатра не требуются. Иногородним обязательно иметь справки наркологического и психиатрического диспансера по месту регистрации.
Цена: 1300 рублей
Центр квантовой медицины №1
Калинина, 41
(391) 291-30-08, 229-65-11
ВАЖНО!
От жителей Красноярска справки от нарколога и психиатра не требуются. Иногородним обязательно иметь справки наркологического и психиатрического диспансера по месту регистрации.
Цена: 1000 рублей
Медцентр «Здоровый край»
Тельмана, 28
(391) 205-00-50
ВАЖНО!
Для освидетельствования врачом-психиатром-наркологом не требуется предоставления справки с места жительства, если Вы зарегистрированы в одном из районов Красноярского края: Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Богучанский, Бородино, Дзержинский, Ермаковский, Идринский, Казачинский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, Мотыгинский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Тасеевский, Уярский, Шарыповский, Северо-Енисейский районы, города - Дивногорск, Игарка, Лесосибирск, Сосновоборск.
Освидетельствование врача-психиатра предоставляется только жителям Красноярска. Жителям других районов и регионов для получения Заключения необходимо предоставить справку от врача-психиатра с места жительства.
Цена: 1300 рублей
Медцентр «Диалог»
Быковского, 12
(391) 224-45-40
Цена: 900 рублей
«Ильмедика»
Тамбовская, 11 «А»
(391) 223–62–82
ВАЖНО!
Перед обращением в клинику нужно взять справку от психиатра и нарколога.
Цена: 1100 рублей.
Клиника «Добрый доктор»
Урицкого, 31
(391) 277-92-52
ВАЖНО!
Необходима предварительная запись! Перед обращением в клинику нужно взять справку от психиатра и нарколога.
Цена: 1190
Медцентр «Оптима»
Маерчака, 49 «А»
205-21-21
Цена: 1100 рублей
«Медсервис+»
Ленина, 111
(391) 205-22-77
Цена: 1000 рублей
Где взять справки от психиатра и нарколога?
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1
Ломоносова, 1
(391) 221-45-33
Цена: 200 рублей
Красноярский краевой наркологический диспансер №1
Комбайностроителей, 5
(391) 221-76-78
Цена: 200 рублей
ВАЖНО!
Стоимость прохождения комиссии нужно уточнять у администраторов клиник.