Медкомиссия на водительские права в Красноярске: где пройти, сколько стоит

Медкомиссия на водительские права – без ее заключения, подтвержденного справкой, вас не примут ни в одну автошколу. Мало того, такую справку потребуют при замене водительского удостоверения, а также оформления нового при утере старых прав.

Такая справка действительна, в большинстве случаев, в течение двух лет. Но, если есть определенные проблемы со здоровьем, этот срок сокращается до одного года.

Итак, как получить водительскую медсправку для ГИБДД в Красноярске? Раньше схема была одна: нужно было взять справки в психоневрологическом диспансере (на Ломоносова) и наркологическом диспансере (на Комбайностроителей), потом пройти комиссию в поликлинике по месту жительства.

Сейчас медкомиссию на права могут проводить лишь учреждения, имеющие лицензию на такой вод деятельности. А в Красноярске есть медцентры, где сразу можно пройти и всех специалистов, и нарколога с психиатром, и получить нужную справку всего за один-два часа. Но и стоит это, конечно, чуть дороже, чем, если бы вы брали справки в психоневрологическом диспансере (на Ломоносова) и наркологическом диспансере (на Комбайностроителей) сами.

А мы рассказываем, где можно пройти медкомиссию на водительские права в Красноярске и сколько это стоит.

КОНКРЕТНО

Где получить справку на права в Красноярске (категория В)

«Экспресс-справки»

Партизана Железняка, 9 «Г»

(391)204-07-80

ВАЖНО!

От жителей Красноярска справки от нарколога и психиатра не требуются. Иногородним обязательно иметь справки наркологического и психиатрического диспансера по месту регистрации.

Цена: 1300 рублей

Центр квантовой медицины №1

Калинина, 41

(391) 291-30-08, 229-65-11

ВАЖНО!

От жителей Красноярска справки от нарколога и психиатра не требуются. Иногородним обязательно иметь справки наркологического и психиатрического диспансера по месту регистрации.

Цена: 1000 рублей

Медцентр «Здоровый край»

Тельмана, 28

(391) 205-00-50

ВАЖНО!

Для освидетельствования врачом-психиатром-наркологом не требуется предоставления справки с места жительства, если Вы зарегистрированы в одном из районов Красноярского края: Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Богучанский, Бородино, Дзержинский, Ермаковский, Идринский, Казачинский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, Мотыгинский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Тасеевский, Уярский, Шарыповский, Северо-Енисейский районы, города - Дивногорск, Игарка, Лесосибирск, Сосновоборск.

Освидетельствование врача-психиатра предоставляется только жителям Красноярска. Жителям других районов и регионов для получения Заключения необходимо предоставить справку от врача-психиатра с места жительства.

Цена: 1300 рублей

Медцентр «Диалог»

Быковского, 12

(391) 224-45-40

Цена: 900 рублей

«Ильмедика»

Тамбовская, 11 «А»

(391) 223–62–82

ВАЖНО!

Перед обращением в клинику нужно взять справку от психиатра и нарколога.

Цена: 1100 рублей.

Клиника «Добрый доктор»

Урицкого, 31

(391) 277-92-52

ВАЖНО!

Необходима предварительная запись! Перед обращением в клинику нужно взять справку от психиатра и нарколога.

Цена: 1190

Медцентр «Оптима»

Маерчака, 49 «А»

205-21-21

Цена: 1100 рублей

«Медсервис+»

Ленина, 111

(391) 205-22-77

Цена: 1000 рублей

Где взять справки от психиатра и нарколога?

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1

Ломоносова, 1

(391) 221-45-33

Цена: 200 рублей

Красноярский краевой наркологический диспансер №1

Комбайностроителей, 5

(391) 221-76-78

Цена: 200 рублей

ВАЖНО!

Стоимость прохождения комиссии нужно уточнять у администраторов клиник.