В Красноярске стоимость медсправки на права увеличится с 1200 до 8000 рублей

Такого аншлага по всей стране еще не было: и в государственных клиниках, и в частных медцентрах, где водителям выдают справки о прохождении медкомиссии, - не протолкнуться. Люди стоят в очереди по 10 часов, чтобы пройти водительскую медкомиссию. В Красноярске многие заняли очередь с ночи и побросали работу – берут медицинские центры штурмом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745147" frameborder="0"></iframe> Очереди на Никитина.Мария ЛЕНЦ

«За колбасой в советское время так не стояли»

С 22 ноября правила прохождения водительской медкомиссии поменяются – чтобы получить или продлить права, нужно будет сдать специальный тест, выявляющий хронический алкоголизм.

Люди стоят в очереди по 10 часовФото: Мария ЛЕНЦ

Проще говоря, более тонкие и точные анализы содержания алкоголя в крови.

Мало того, что это многократно удорожает справку в целом – от 1250 до 8 000 рублей (из них новый тест составляет 5350 руб.). Так еще и пройти его можно только в одном месте – красноярском краевом наркологическом диспансере.

Здесь, кстати, тоже светопреставление. Документ хотят получить и те, кому он нужен сейчас и, как говорится, «впрок».

С завтрашнего дня увеличится не только стоимость справки, но и сам порядок прохождения комиссииФото: Мария ЛЕНЦ

- Почти 1 000 человек мы уже приняли, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск главврач краевого наркодиспансера №1 и главный нарколог края Елена Киселева. – Идут все подряд: и те, кому действительно необходимо пройти медкомиссию, и те, кому менять права через год, а то и три года. Работать, видимо, будем до глубокой ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745146" frameborder="0"></iframe> Огромные очереди.Мария ЛЕНЦ

Тот же аншлаг и у частников. В медцентре «Экспресс-справки» на Партизана Железняка в Красноярске (рядом с нашей редакцией) – настоящая давка.

У врачей сегодня очень насыщенный деньФото: Мария ЛЕНЦ

- Пустите! Пустите, - я НЕ! ЗА! СПРА – ВКОЙ!, - это фотограф «Комсомолки» с первого раза просто не пробилась в офис.

Народ, занимавший очередь с ночи, не доверяет никому. Уже не идет речи о том, чтобы пройти осмотр и оформить справку быстрее, получить бы ее до конца рабочего дня в принципе.

Водители занимают очередь, как говорится, себе и тому парню. Нервы у обычно крайне корректных девушек на ресепшене не выдерживают. Одна начинает орать, чтобы не толпились у стойки.

Вот такая очередь в медучреждение на улице НикитинаФото: Мария ЛЕНЦ

- Отойдите!!!

И многие действительно уходят несолоно хлебавши. Рассуждают так: проще заплатить, но не давиться и не выслушивать хамства. Недовольных масса.

- Я в 5 утра занял очередь за справкой, не себе – другу, он на работе был, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск 47-летний Сергей Викторов, посетитель частного медцентра. – В итоге, друг прошел только в 13.00 с горем пополам. Сначала здесь давка была, яблоку негде упасть. Теперь вызвали охрану и не пропускают вообще. Те, кто успели пройти внутрь, видимо, справки получат, а те, кто на улице, - нет.

От духоты в помещении, не рассчитанном на сотню человек, одной из посетительниц становится плохо. Привалившись к стеночке, женщина пытается глубоко дышать.

- Принимать будем только до 14.00, - чеканит девушка на ресепшене.

- Почему? – недобро щурясь, спрашивает здоровый бородатый мужик с красным лицом. – Работаете же до 17.00.

- Потому что времени на обработку не хватит. Остальные – приходите завтра.

- За колбасой в советское время так не стояли, - возмущается мужчина средних лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745150" frameborder="0"></iframe> 5 часов за справкой.Мария ЛЕНЦ

КОММЕНТАРИЙ

Станет ли меньше пьяных на дорогах?

Пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю:

- Нововведения никак не скажутся на регламенте работы сотрудников ГИБДД – водительскую медицинскую комиссию необходимо проходить. Что касается того, уменьшится ли количество нетрезвых водителей на дорогах – пока трудно сказать. В этом вопросе Госавтоинспекция, как правило, опирается на официальные данные статистики. А поскольку новые требования в силу вступят только с 22 ноября, таких данных пока нет.

КОНКРЕНТНО

Что за изменения, и что дальше делать? Разбираемся по порядку.

1. КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ

С 22 ноября вступает в силу приказ №731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)», который вносит изменения в порядок допуска водителей к транспортным средствам. Речь идет о дополнительных анализах, которые придется сдать врачу-наркологу.

- Ранее нарколог должен был направлять на дополнительное обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем только в случае, если он заподозрил клинику. Теперь нарколог, прежде чем выдать заключение должен каждому кандидату на вождение провести анализ мочи на наркотики и анализ крови на маркер злоупотребления алкоголем, - рассказала главный нарколог Красноярского края Елена Киселева.

И такая ситуация с самого утраФото: Мария ЛЕНЦ

Потенциальные водители дополнительно будут сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ: кокаин, амфетамин, каннабиоиды, опиаты) и кровь на наличие фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина, — это маркер хронического злоупотребления алкоголем. Фракция CDT в норме не должна превышать 1,2 процента.

- Если концентрация вещества будет превышена, нарколог отправит человека на дополнительное обследование, - пояснила Киселева. – Бывают ситуации, когда анализ может давать повышенный результат, - это могут, например, быть какие-то заболевания. Поэтому в таких случаях будет назначаться дополнительное обследование. Если и оно подтвердит выводы - в допуске к управлению транспортным средством гражданину будет отказано.

2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ НОВАЯ СТОИМОСТЬ, СКОЛЬКО СТОИТ

Если раньше справка от нарколога стоила 250 рублей, то теперь – 5 350 рублей.

Весь пакет документов ранее стоил 1 200 рублей – теперь обойдется в 8 000 тысяч рублей.

Стоимость, получается, вырастет в 7 раз. Это для водителей, которые получают справки на категории А и B, для категорий С, D, E – более 10 000 рублей.

- Везде по России стоимость этих анализов примерно одинаковая – от 4 900 до 6 000 тысяч рублей. В Красноярском крае – чуть больше 5 000 рублей. Почему? Очень дорогие расходные материалы: при химико-токсикологическом анализе на наркотики исключен человеческий фактор – все делает дорогой, сложный анализатор; при анализе на злоупотребление алкоголем – очень дорогие реагенты, - говорит главный нарколог Красноярского края.

3. ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ ДЛЯ СПРАВКИ НА ПРАВА

Сдать анализы - везде, в любой государственной или частной медклинике. Однако результаты придется ждать (точные сроки пока не известны), исследования могут в Красноярском крае проводить только в одном месте - наркодиспансере №1. Здесь есть нужное оборудование (хромосомный анализатор). Соответственно, из районов края анализы будут отправлять сюда.

4. МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ ТЕСТ?

- В 2003 - 2010 годах международная группа ученых проводила исследование в городе Ижевске, выясняли уровень употребления алкоголя у мужчин трудоспособного возраста, - рассказывает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Добровольцы проходили опрос и сдавали различные анализы. По итогам самым достоверным показателем длительного употребления алкоголя оказался именно тест на уровень CDT. Он срабатывает, если человек принимает не менее 40 граммов спирта, то есть примерно рюмку водки, ежедневно в течение последних 10 - 14 дней. (Подробности)

Давно видели такие очереди?Фото: Мария ЛЕНЦ

СЧИТАЛКА «КП»

СКОЛЬКО В ЦЕЛОМ В КРАСНОЯРСКЕ СТОИТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА

Обучение в автошколах Красноярска: от 5 000 (+500 рублей за час вождения) до 36 000 рублей.

Средняя стоимость обучения – 29 000 рублей.

Стоимость прохождения водительской медкомиссии на самые распространенные категории А и В с 22 ноября – 8 000 рублей.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе – 2 000 рублей; за выдачу международного водительского удостоверения – 1 600 рублей.

Выдача государственных регистрационных знаков на автомобили – 2 000 рублей.

Итого по среднему прайсу (обучение + медсправка + госпошлина + регистрация) – 41 000 рублей.

КСТАТИ

Почему в клиниках аншлаг?

Специалисты видят несколько причин ажиотажа. Первая и самая основная – цена, стоимость прохождения медкомиссии увеличится с 22 ноября в 7 раз! Вторая – то, что зависимые люди действительно хотят избежать детального исследования на наркотики и алкоголь.

ВАЖНО!

Где получить справку на права в Красноярске (категория В)

- Экспресс-Справки

Партизана Железняка, 9г

Сегодня 08:00–17:00

+7 (391) 204–07–80

+7 (391) 293–52–48

- Центр квантовой медицины №1, ООО

Адрес: ул. Калинина, 41, Красноярск, Красноярский край, 660048

Время работы: Закроется в 17:00

Телефон: 8 (391) 229-65-11

- Медицинский центр «Здоровый Край»

Адрес: ул. Тельмана, 28, Красноярск

Время работы: Закроется в 17:00

Телефон: 8 (391) 205-00-50

- Клиника «Медсервис+»

Адрес: ул. Ленина, 111, Красноярск

Время работы: Закроется в 20:00

Телефон: 8 (391) 205-22-77

Стоимость: 1100 рублей.

- Медицинский Центр «Диалог»

Адрес: ул. Быковского, 12, Красноярск

Время работы: Закроется в 17:00

Телефон: 8 (391) 224-45-40

Стоимость: 1000 рублей

- Медицинский центр «Оптима»

Адрес: ул. Маерчака, 49А, стр. 1, Красноярск

Время работы: Закроется в 17:00

Телефон: 8 (391) 205-21-21

Стоимость:1100 рублей.

- «Добрый доктор»

Адрес: ул. Урицкого, 31, Красноярск

Время работы: Закроется в 21:00

Телефон: 8 (391) 277-92-52

Стоимость: 1200

- «ИльМедика»

Адрес: ул. Тамбовская, 11А, Красноярск, Красноярский край, 660013

Время работы: Круглосуточно.

Телефон: 8 (391) 223-62-82

Стоимость:1200 рублей.

- Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1

Ломоносова, 1

Тел. 8 (391) 222-07-19 (многоканальный телефон для записи на прием к врачу)

Рабочие дни: с 8.00 до 12.30, с 13.00 до 18.00.

Стоимость: 200 рублей.

- Красноярский краевой наркологический диспансер №1

Комбайностроителей, 5

(391) 221-76-78

Цена: 200 рублей.