Девушки не бросили любимых, потерявших в страшной аварии ноги

После аварии, в которой двое молодых парней потеряли ноги, любимые девушки не только их не бросили, но и родили по сыну!. Фото: из семейного архива

Это было 9 октября 2009 года. Одиннадцать вечера. Ира ждала возвращения своего парня - Егора Капустина, который поехал из Красноярска в Боготол, чтобы привезти на операцию своего дедушку. Вместе с Ирой у нее дома коротала время Настя – жена друга Егора, Влада Павлова. Парни дружили много лет, еще с техникума, поэтому и отправились в дорогу вместе. Вдруг у Иры зазвонил телефон… «Настя, это Егор!» – обрадовалась она, увидев номер. И услышала в трубку: «Ира, мы не доехали! У нас нет ног!».

«Эти парни того заслуживают...»

Все случилось в считанные секунды. Идущая навстречу машина ослепила дальним светом фар. А еще через мгновение парни увидели, как по трассе идут, шатаясь, два человека. Егор затормозил и вывернул руль, пытаясь их объехать, его «Suzuki» вынесло на встречную полосу, машина по касательной влетела в ограждение. Оторвавшийся железный швеллер прошил ее насквозь два раза. Влад инстинктивно успел поджать ноги, ему срезало стопы. Егору же - обе ноги выше колена.

Железный швеллер прошил машину насквозь, лишив парней ног

- Я сразу «отключился», - вспоминает Егор. - А Влад не терял сознания. Он сначала пощупал себя всего — вроде все цело, - жив! А потом как вниз глянул — кровь хлещет. Машины останавливались, люди подбегали к нам, говорили - «сейчас, сейчас», а сами уезжали! Видимо, сильно страшное было зрелище. Влад перевязал себе одну ногу шнурком от штанов, а вторую нечем было. Так мы и лежали, истекая кровью. Наконец кто-то вызвал скорую, нас увезли в больницу.

Ира с Настей, узнав про аварию, помчались в Ачинск, в больницу. Первое, что увидели – нервно курящую на крыльце медсестру: «Ужас! Я такого никогда не видела…». Девчонок пустили к ребятам.

- Егор всех удивил, - вспоминает Ирина. - Пытался улыбаться, еще нас успокаивал, говорил — все нормально будет. А Влад был сильно подавлен, в шоке. Когда потом началось расследование, я видела тех людей, что по дороге шли. Мужчина и женщина, которая в милиции крыла меня и всех подряд матом. Пьяные в стельку, натуральные бомжи. Из-за них наши мужья остались без ног! Мы с Егором только накануне решали, что пора рожать ребенка. Я была записана на прием в женскую консультацию, чтобы начать обследование...

Молодые, крепкие парни! Оба не пьют, работают на хороших должностях. Владиславу было 25 - работал супервайзером в «Орими трейд», Егору 27 — инженер-конструктор в ООО «Краспанмонтаж». Вся жизнь впереди, и тут… инвалиды!

Вот так выглядела машина после аварии. Фото: предоставлено Егором Капустиным

Девчонки обратились ко всем неравнодушным людям, чтобы собрать деньги на спасение парней. Удалось собрать значительную сумму. И конечно, были любопытные: «А вы Влада с Егором не бросите?». Признаются, что вначале это просто бесило. Потом стали отвечать спокойно: «Мы будем вместе!». Некоторые не стесняясь, советовали: «Расходитесь! Детей у вас нет, что вас держит?». Девчонки отвечали одно: «Эти парни того заслуживают».

Вернуться к этой истории нас заставил короткий судебный пресс-релиз: «молодые люди, пострадавшие в автомобильной аварии в 2009 году, отсудили пожизненное содержание у дорожных служб». Выяснилось, что швеллеры на ограждении были закреплены кое-как, потому и оторвались с такой легкостью.

Егору присудили 579 000 рублей утраченного заработка (со дня аварии до суда), 250 000 компенсации морального вреда и 10 700 ежемесячных выплат пожизненно. Владу - 352 000 рублей, 300 000 и 5 400 соответственно.

Вроде бы выиграли

К дорожникам во время следствия возникло много вопросов. Экспертиза показала, что «удерживающая способность металлического ограждения не соответствовала ударной нагрузке. Величина пролета между стойками вместо допустимых 2,5 метров - 4 метра, а продольные элементы заграждения держались на «честном слове».

- Если бы ограждение было, хотя бы чуть-чуть по ГОСТу, никто бы не пострадал, - уверен Влад. - Эта декорация стояла скорее для красоты, приделанная не на болтах, а точечной сварке.

И суд разделил вину за ДТП на… троих – Егор виноват на 25%, пешеходы на 25% и дорожники на 50%. Егор и Влад собираются обжаловать это решение в президиуме краевого суда. Они уверены, что вина дорожников стопроцентная!

Зато сейчас на месте старых ограждений – новые: расстояние по всем нормам, амортизаторы, болты.

Влад и Настя

Суды судами, но главное, о чем нам хотелось спросить – удалось ли ребятам сохранить свои отношения? Ведь одно дело - давать обещания, и совсем другое – их, такие непростые, выполнить.

Прежде, чем звонить, решили заглянуть на странички ребят в соцсети. У Влада Павлова - множество новых фотографий. Отпуск в Турции! Влад – на протезах, в шортах и легкой майке, загорелый, улыбается и счастлив. А вот слон поднимает… худенькую Настю!

Семья Павловых. Фото: из архива семьи

- Конечно, мы вместе, - в ответ на наш смущенный вопрос Настя, кажется, даже обиделась. И рассказала главное: и у них, и у Иры с Егором все хорошо!

Все ребята согласились на встречу.

- Мы уже столько вместе, - улыбается Настя. – Мы же познакомились в чате мобильного телефона, когда мне было всего 16, а Владу 20. Переписывались, долго дружили, начали жить вместе, поженились, планировали стать родителями и… та авария. Конечно, чего лукавить: было очень трудно.

- Недели три у меня крыша ехала, - не скрывает Влад. - Психолога вызывали, и орал, истерики были. Боялся, что жена бросит. Она ночевала на соседней койке или в коридоре, говорила, что жизнь продолжается. Не верил… и был в полном отчаянии. Я словно проснулся, когда мне показали фото нашей разбитой машины. Тот швеллер мог вообще пронзить насквозь. Отпустило, когда понял, что мог вообще умереть.

Влад начал привыкать к новой жизни, заново пришлось учиться самым элементарным вещам:

- Как можно без ног залезть в ванну? Это куча табуреток, ты, как Геракл, на руках подтягиваешься… Жена помогает, всегда рядом. И так во всем.

У Влада ушел месяц, чтобы заново научиться ходить. Фото: предоставлено Владом Павловым

Муж ни разу не видел, чтобы Настя плакала, хотя раньше ее могла растрогать до слез даже сентиментальная книга.

- Я вообще человек по натуре плаксивый, - признается Настя. – Но старалась держаться, поддерживать мужа. Ведь ему в сто тысяч раз сложнее. Вот как, скажите, я могла бросить своего родного человека? Только нельзя жалеть, это унижает. Нам повезло, что мальчики оказались сильные духом и пережили это достойно.

Лишь однажды Настя не сдержалась. Сразу после возвращения после ачинской больницы пошла за продуктами в магазин. Продавцы все знакомые, спрашивают: «А чего вас так давно не было?». И тут она разрыдалась, размазывая туш по щекам и всхлипывая, рассказала, и стало легче...

Больше таких срывов не было.

На пятилетие свадьбы Настя обрадовала мужа: «У нас будет ребенок!».

Их малышу Артемию сейчас полтора года. Молодого отца очень огорчает, что он не может просто погонять с сыном мяч. Даже просто пойти с ним вдвоем на прогулку. Протезы удобные (их ставили в Москве лучшие специалисты), но все равно натирают и ноги сильно устают. Месяц ушел, чтобы научиться на них ходить. А за ребенком в таком возрасте не угнаться.

Егор и Ира

- У меня было две подружки, поехали с ними гулять, - вспоминает Егор. – К ним присоединилась третья, потом четвертая, которая и стала моей женой.

Шесть лет они жили вместе, а поженились через два года. Невеста поставила одно условие – свадьба должна быть в простом, районном Ленинском ЗАГСе, там обменялись кольцами ее родители, а не в краевом Дворце бракосочетания, куда стремятся попасть большинство пар. И все очень скромно. На церемонии бракосочетания они были вдвоем, лишь вечером отметив с самыми близкими родственниками это событие.

Егор и Ирина Капустины. Фото: из архива семьи

- Егор был уверен на сто процентов в себе, ни на одну секунду не сомневался, что я буду рядом с ним, - рассказывает Ира.

Егор тоже ходит на протезах (обошлись они очень дорого, на все лечение пришлось брать трехмиллионный кредит).

Егор снова устроился по специальности инженером на прежнюю работу. Не главным, как раньше (не побегаешь сейчас по лестницам на стройке), но все же. Каждое утро он потихоньку, чтобы не разбудить семью, одевает в специальном широком кресле протезы, завтракает, пьет кофе и уезжает. И так до самого вечера. Везде сам и на своей машине, которую пришлось переделать на ручное управление.

- Я, как женщина, не чувствую себя ущербной и неполноценной, - твердо говорит Ирина. - Иной мужчина с ногами не даст того, что дает мне Егор. И дело не в деньгах, а в том, какой он человек - очень позитивный и добрый.

Егор и Влад в магазине обуви

Семь месяцев назад у них родился сын, Кирюша. Егор признается, что еще раз подумал: «Какое счастье, что я жив!».

P.S. Нам кажется, что дополнительных слов здесь больше не нужно. Наверное, только одно: нам сейчас немного стыдно, что мы в вас, признаемся, тогда не очень верили. Может, потому что в жизни гораздо больше совсем других историй… Ребята, вам - большой удачи. И любви.