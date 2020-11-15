Врачи Красноярской больницы скорой медицинской помощи внедряют в работу новые методы для более успешного лечения пациентов

Врачи БСМП участвует в проекте "Клиника года -2020" Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича (БСМП) является краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения. В больнице работают 39 лечебно-диагностических отделений, в которых оказывается экстренная и плановая медицинская помощь. Здесь работают 44 лечебно-диагностических отделения и вспомогательных служб, оказывающих экстренную и плановую медицинскую помощь по всем основным направлениям хирургии и терапии. Сейчас здесь открыто инфекционное отделение, где лечат больных с коронавирусом. Врачи неделями находятся в «красной зоне» вдали от семьи и привычной жизни. И самая главная награда для каждого доктора – выздоравливающий пациент. Они делают все для этого.

В рамках проекта «Клиника года - 2020», который проводит «Комсомольская правда», предлагаем поддержать любимых докторов.

В номинации «Достижения в медицине» участвует Константин Валерьевич Тутынин – кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением.

Константин Валерьевич Тутынин Фото: БСМП

Константин Валерьевич, врач высшей квалификационной категории по специальности «Травматология-ортопедия». Он является ответственным по оказанию помощи больным травматологического профиля (в том числе при сочетанной травме). Коллектив травматологов во главе с Константином Валерьевичем стал продолжателем профессиональных традиций, заложенных в больнице «старой гвардией травматологов».

Доктор Тутынин является сподвижником развития и внедрения современных технологий, высокотехнологичной медицинской помощи в больнице, что обеспечило доступность ВМП для жителей Красноярска и ближайших территорий. При его непосредственном участии в начале двухтысячных в БСМП была внедрена и освоена методика блокирующего остеосинтеза стержнями длинных трубчатых костей, что позволило, в том числе, значительно расширить уровень оперативной стабилизации переломов проксимального отдела бедренной кости у возрастных больных.

Больница стала первой в крае, где были внедрены и освоены методики: современного лечения повреждений позвоночника, методики блокирующего остеосинтеза пластинами, начато активное внедрение тотальной артропластики в срочном порядке при переломах шейки бедренной кости. А с 2011 года внедрен метод миниинвазивной транспедикулярной фиксации повреждений позвоночника.

Константин Валерьевич занимается лечением всей скелетной травмы. На его счету сотни операций включающие: эндопротезирование тазобедренного сустава, операции при повреждениях позвоночника, эндопротезирование коленного и плечевого суставов, рэндопротезированию крупных суставов.

Этот год изменил работу всей больницы, но врачи отделения травматологии, не снижая темпов, оказывают экстренную трвматологическую помощь обратившимся, в том числе пациентам инфекционного госпиталя.

Проголосовать за Константина Тутынина можно по этой ссылке.