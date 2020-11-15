Видео погони за пьяным водителем, протаранившим машину Росгвардии в Красноярском крае, появилось в сети

Обе машины оказались в кювете Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ужуре (Красноярский край) пьяный водитель, пытавшийся скрыться от преследования дорожных полицейских, устроил ДТП с пострадавшими. Видео погони опубликовано на сайте краевой полиции.

Судя по записи, сотрудники ДПС патрулировали город. На дороге заметили «шестерку», водитель которой попытался остаться незамеченным. По всей видимости, пьян. Увидев, что к нему направился инспектор, он сдал назад, врезался в мусорный бак, дал по газам и уехал. Экипаж ГИБДД с сиреной и включенными маячками мчится следом. Нарушитель петляет по проезжей части. В любой момент может произойти авария. К задержанию решили привлечь сотрудников вневедомственной охраны. Увидев впереди полицейскую машину с «мигалками» беглец предпринял последнюю попытку «уйти» и протаранил патрульку. Оба автомобиля съехали в кювет и перевернулись.

- Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигнала минаряда ОВО совершил столкновение, в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В результате ДТП сотрудники ОВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения.

В отношении 31-летнего водителя «ВАЗ-2106» сотрудники ГИБДД составили административные материалы по статье 19.3КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.