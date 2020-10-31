Как работает отделение паллиативной медицинской помощи краевого онкодиспансера

В этом отделении помогают справиться с болевым синдромом и другими тяжелыми проявлениями заболевания Фото: краевой онкодиспансер

Для оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в декабре прошлого года в краевом онкодиспансере открылось специализированное десятикоечное отделение.

В этом отделении онкологическим пациентам при наличии показаний помогают справиться с болевым синдромом и другими тяжелыми проявлениями заболевания, назначают лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные, - оказывают консультации врача-специалиста по профилю основного заболевания и врачей других специальностей, в том числе по психологической помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, а также ведут динамическое наблюдение за пациентами. Помимо этого в отделении консультируют врачей-специалистов по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также родственников, законных представителейили тех, кто осуществляет уход за паллиативными пациентами.

Показания к оказанию паллиативной медицинской помощи строго определены Фото: краевой онкодиспансер

Показания к оказанию паллиативной медицинской помощи онкологическим пациентам и порядок ее оказания в условиях краевого онкодиспансера строго определены.

Так, паллиативная медицинская помощь показана:

- онкологическим пациентам IV клинической группы (это пациенты с распространенными формами злокачественных новообразований, радикальное лечение которых уже не представляется возможным);

- онкологическим пациентам с прогрессивным ухудшением общего состояния с оценкой по шкале ECOG (специальная система для отслеживания функционального состояния пациентов с раковыми опухолями) 3 и выше;

- онкологическим пациентам с потерей более 10% массы тела за последние полгода;

- онкологическим пациентам с хроническим болевым синдромом по шкале боли 3 и выше.

В том случае, если пациент нуждается в паллиативной помощи, ему или его законному представителю выдается медицинское заключение, подписанное лечащим врачом и заведующим отделением, о паллиативном статусе. Это заключение вносится в медицинскую документацию пациента, где описываются и соответствующие медицинские рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, в том числе по симптоматической терапии, респираторной поддержке, уходу в амбулаторных условиях (на дому), техническим средствам реабилитации, психологической поддержке, решению вопроса о направлении на медико-социальную экспертизу.

Врачи поликлиники краевого онкодиспансера, клинических подразделений и врачебной комиссии вносят статус «пациент, нуждающийся в паллиативной помощи» в медицинскую информационную систему qMS. Копия этого медицинского заключения автоматически направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления пациента.

Заведующий отделением паллиативной помощи Григорий Павлович Булыгин Фото: краевой онкодиспансер

Решение о госпитализации пациента в отделение паллиативной помощи краевого онкодиспансера принимает врачебная комиссия.

Добавим, за 10 месяцев работы в отделении оказали помощь 96 пациентам с различными онкологическими патологиями.

Отделение паллиативной медицинской помощи краевого онкодиспансера в номинации «Достижения в медицине» представляет его заведующий Григорий Булыгин. Голосование продлится до 15 ноября включительно. Поддержать любимых врачей можно по этой ссылке.