Бил ремнем по голове: в отношении отца, жестоко избивавшего 9-летнего сына, возбудили уголовное дело

Мальчика систематически избивали Фото: соцсети

В Канске (Красноярский край) в отношении отца, избивавшего сына до синяков, возбуждено уголовное дело по статье 117 (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

- По предварительной версии следствия, подозреваемый, не желая заниматься надлежащим воспитанием своего 9-летнего сына, раздражаясь от его непослушания, систематически причинял ребенку физическую боль и побои, нанося удары ремнем по голове и различным частям тела, - озвучили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ результаты проверки. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ребенок весь в синяках Фото: соцсети

Напомним, о том, что ребенка систематически бьют, стало известно от его родной сестры. Она выложила в соцсети фото синяков брата и видео, на котором на котором тот пояснят, откуда все эти отметины.

- Сегодня мой братик лег в больницу с сотрясением головы, - написала девушка в своем инстаграме. – Кровный отец и мачеха периодически избивали 9-летнего мальчика.

Брат с сестрой Фото: соцсети

По ее словам, это продолжается уже несколько лет. Но у отца - деньги, связи, может отомстить. Родные уверяют, что неоднократно просили отдать им ребенка, но отец ни в какую.

После очередного избиения парнишку увезли в детскую больницу. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, органы системы профилактики принимают меры, направленные на изъятие ребенка из семьи.

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