«Папа маму бух, а потом…»: жителя Красноярского края обвинили в жестоких истязаниях 9-летнего сына

На фото - ребенок с мамой, еще счастливый. Фото: соцсети.

Нечеловеческая жестокость: 38-летнего Григория Б. из Канска Красноярского края обвинили в истязаниях маленького сына. Накануне шокирующий пост об отце-изувере появился в местных пабликах, его опубликовала сестра мальчика, проверку ЧП уже начала полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На фото и видео – страшная картина. 9-летний Ромка* весь желтый от синяков. Ребенок рассказывает: да, его избили. «За то, что я Наде мешал уроки делать, но она сама мне мешает», - поясняет будничным голосом.

Как уверяет сестра Ромки, это продолжается уже несколько лет, у нее есть видео. Но заявлять в полицию боялись. У Григория - деньги, связи, может отомстить. Сына растит в семье вместе с новой женой.

На ребенке не было живого места. Фото: соцсети.

Прежняя умерла несколько лет назад, когда Ромка был совсем крохой. Он вспоминал еще тогда: «Папа маму бух». Но на это предпочитали не обращать внимания.

Родные попросили помощи

- Сегодня мой братик лег в больницу с сотрясением головы, - написала сестра вчера в своем инстаграме. – Кровный отец и мачеха периодически избивали 9-летнего мальчика. Сегодня произошло покушение на убийство. Гриша хотел убить меня и мою маму. Своими силами мы не могли добиться спасения моего брата. Прошу вас, помочь нам тем, чем сможете.

Как выяснилось, узнав о происходящем, тетя Ромки все-таки обратилась в полицию. А дальше изувер объявил на нее охоту, говорит дочь женщины.

В синяках мальчишка ходил годами. Фото: соцсети.

На своем белом джипе преследовал их по всему городу и в какой-то момент протаранил. «Объяснил, что уходил от КАМАЗа, плакала девочка. – Но никакого КАМАЗа там не было. Мы боимся выйти из машины, боимся, что у него обрез, и он нас застрелит».

Но все это, подчеркнем, версия родных мальчика. Они утверждают: хотели забрать малыша из семьи, где он терпит побои, уговаривали отдать им или в детдом, но Григорий ни в какую. А Ромка между тем годами ходил в синяках. Привык, что его лупят по любому поводу.

На учете не состояли

Между тем в полиции поясняют: раньше ни о каком вреде здоровья малышу информации не было. Да и на учете семья не состояла. Так сказать, условно благополучная.

После избиения Ромку увезли в детскую больницу. Когда ребенок поправится, его отправят не домой, а в социальный центр. Если все подтвердится, на отца-изувера заведут уголовное дело. Ему может грозить реальный срок, и притом солидный.

По словам родных, мальчика бил родной отец. Фото: соцсети.

- Также полиция проверяет ДТП с участием автомобилей, которыми управляли отец и тетя ребенка, - говорят в МВД. – Уже установлено: мужчина допустил столкновение с транспортом заявительницы, пытаясь остановить ее для выяснения отношений. В ДТП никто не пострадал, водитель привлечен за «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».

Война за ребенка?

- Хуже зверя, - комментируют в соцсетях случившееся. – Ну, не нужен ребенок – отдайте.

- Бедный мальчик. - Наказать отца и мачеху, лишить род прав, а ребенка передать родственникам под опеку.

- Это уже реально дно, папа, ты куда смотришь? Аж слезы наворачиваются.

- Животное какое-то. Так ребенка бить.

Впрочем, есть и другие мнения. Некоторые заявляют: все это клевета, просто идет война за ребенка. А отец с него пылинки сдувал.

Как бы то ни было, теперь разбираться ов всем будут силовики. И результатом может стать уголовное дело за истязания ребенка.

(*имя ребенка изменено).

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