Малышка замерзла насмерть: в Туве пьяные родители забыли на улице 7-месячного ребенка

Ребенка нашли прямо на улице Фото: соцсети

Чудовищная трагедия произошла в Туве. Утром 6 декабря в дачном поселке под Кызылом случайные прохожие нашли тело 7-месячной девочки. Малышка лежала прямо на дороге полураздетая и уже не подавала признаков жизни. Очевидцы вызвали «скорую» и сообщили о случившемся в полицию. Медики уже ничем не смогли помочь ребенку. По информации Гидрометцентра, сегодня в Республике было около -26 градусов. Как такая кроха, да еще без теплой одежды, оказалась на улице?

В 7.20 в дежурную часть поступила информация о ЧП. На место выехала следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты и руководящий состав. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вскоре была установлена личность погибшей малышки, а также кто ее родители.

- Согласно сведениям, семья состоит на учете, как неблагополучная, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Тувы. - Родители злоупотребляют спиртным. Ранее 40-летняя мать девочки лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям.

Отца и мать доставили в отдел. Там они рассказали, что 5 декабря крепко выпивали, дочь была с ними. Как она потом оказалась на улице, ничего не смогли пояснить.

В настоящее время для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Также в рамках еще одного уголовного дела уже по статье 293 УК РФ (халатность) будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики.

Вот что написал на своей страничке в соцсети после известия о гибели ребенка глава Тувы Шолбан Кара-Оол:

«Сегодня ночью из-за халатности взрослых погиб ни в чем неповинный ребенок. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы совместно с субъектами профилактики. Мне по предварительным данным доложили, что погибший ребенок был из неблагополучной семьи. Необходимо провести расследование, как реагировали субъекты профилактики, состояла ли семья на учете, почему ответственные лица не обеспечили должный контроль. Поручил моему заместителю, ответственному за социальный блок, С.Х. Сенгии совместно с инспекторами ПДН и субъектами профилактики оперативно организовать рейды по проверке и предупреждению подобных случаев. Необходимо выявлять проблемы и помочь детям из неблагополучных семей».