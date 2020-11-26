«Беги, сынок!»: во время страшного пожара в Якутске мать погибла, спасая пятерых детей

Гульнара погибла, спасая своих детей Фото: соцсети

14-летний мальчишка впервые проснулся в чужом доме. С непониманием пощурился, огляделся. Потом все вспомнил и закрыл руками лицо. Он так надеялся, что это просто страшный сон! Не было ни огня, ни разбитых стекол, криков, ни той пустоты, когда он понял, что его мамы больше нет. Ее больше никогда не будет рядом…

Фото: соцсети

25 ноября в микрорайоне Марха Якутска загорелся частный дом. В нем жила многодетная семья Костельнюк – отец, мать, сыновья (14, 6 и полтора года), и две дочки 4 и 9 лет.

Фото: СК Якутии

Глава семьи в ту роковую ночь был на смене. 31-летняя Гульнара уложила ребятишек спать и сама задремала. После двух часов ночи старший мальчик проснулся, пошел в туалет и увидел пламя в котельной. Он ринулся к маме, растормошил: «Горим!». Та крикнула: «Беги, сынок, бей окно!». Сама же начала будить малышей, которые спали с ней в одной комнате, потом вытолкала средних из кроватей и подтащила всех к окну. Помогла старшему выбраться и поочередно передала ему сестер и братьев. Крикнула: «Беги к соседям, я сейчас догоню…». Рванула назад и тут на нее рухнула горящая балка…

Гульнара с детьми Фото: соцсети

Муж узнал о пожаре от соседей, которые сумели до него дозвониться. Он в три часа ночи приехал домой, но было уже поздно.

- Она вернулась в дом, скорее всего, за документами, - предполагает старшая сестра Гульнары Анастасия. – Нам с детства отец говорил: «При пожаре всегда хватайте документы с собой». Вот это и отложилось. А может и запаниковала потом уже, когда пламя больше стало, ближе к ней подобралось. Но детей спасла. Не растерялась, смогла собраться. Я бы даже не знаю, как поступила на ее месте. Она ведь у нас всегда тихоней была, с детства. Молчунья. В активные игры мало играла с нами. Ну, только, когда подростком стала. И вот мне мама позвонила ночью, часа четыре было, рассказала все, а я и не сообразила сразу… полежала, подумала, потом перезвонила и правда оказалось.

Фото: СК Якутии

В пожарную часть сообщение о пожаре поступило в 02.49. На момент прибытия пожарного подразделения (это было через пять минут после звонка) дом площадью 87 квадратных метров был объят пламенем.

- Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Якутии. - Виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Точную причину ЧП озвучат после проведения всех необходимых экспертиз, которые назначили следователи СК Республики в рамках предварительного следствия. Прокуратура также проводит свою проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Взяты на контроль вопросы соблюдения прав 5 детей, оставшихся без матери, их дальнейшего устройства, оказания им помощи уполномоченными органами и другое. На также находятся результаты процессуальной проверки проводимой следственными органами.

Фото: СК Якутии

От дома ничего не осталось. Пепелище. Отец и почти все дети пока находятся у родственников. Одну девочку 9 лет госпитализировали с отравлением угарным газом. Пока она в реанимации, но скоро ее должны перевести в отделение пульмонологии. У остальных детей порезы на руках, ногах, даже на лице. Они поранились стеклом, когда выбрались через окно.

Фото: соцсети

Гульнара сама из многодетной семьи. У нее три сестра (сама она вторая) и брат, который сейчас живет в Хабаровске. Хоронить Гульнару будут в субботу, 28 ноября.

- Дети спрашивают все время: «Где мама?», - рассказала Анастасия. – Мы говорим, что в больнице. Чтобы не травмировать. Ведь Гуля всегда с ними рядом была: на прогулки, в парк, в лес, на речку, всегда вместе. Только, если срочно куда-то надо, то просила с ними посидеть недолго. Старшему племяннику, которому сейчас 14… Ему сложнее всего. С ним после похорон будет работать психолог. Сильно с ребенком я еще не разговаривала, хотя у меня он провел три часа. Проснулся в шоковом состоянии. По сторонам смотрит и ничего понять не может. Его спрашиваешь, он молчит. Говорю: «Не молчи, кушать будешь, телефон дать?». Все делает молча.

К вечеру его забрала младшая сестра Гульнары, у нее дети его сверстники. Сестры надеются, что там с ними парнишка хоть отвлечется немного.

Вдовец сейчас живет у тещи. Вместе они ездят по всем инстанциям, оформляют документы необходимые. Были на кладбище, в морге. Но мужчина делает все на автомате, сам пребывает в глубоком шоке. Не может понять, как они будут жить.

Фото: соцсети

Решили семейным советом, что пока он с детьми поселится в пустующей квартире прабабушки. Сестры помогут с детьми. Только вот семья осталась вообще без вещей и одежды. Поэтому просят о помощи. В первую очередь нужна теплая одежда для мальчиков 14 и 6 лет, девочкам 9 и 4 лет, также самому маленькому, которому всего полтора года, а также школьные принадлежности для старших.

Телефон сестры: 89248616818 (Анастасия Фанильевна М.).

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и близким погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один из детей был на кухне: подробности трагедии в Красноярском крае, где при пожаре погибла мать и пятеро сыновей

Стали известны подробности страшного пожара, который произошел в городе Уяр Красноярского края. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск в оперативных службах, тело матери и четырех мальчиков нашли в зале, а еще один малыш прятался на кухне. Выходит, не все спали в этот момент, как предполагалось изначально (подробнее).