«Живой инкубатор»: в Железногорске спасли пуделя, которого всю жизнь держали в клетке

Фэба – карликовый пудель. Это сейчас она похожа на плюшевую игрушку с белыми кудряшками и глазами-бусинками. А раньше от ее вида хотелось плакать. Она походила на тень: невесомая, грязная, вонючая, больными зубами, а в свалявшейся шерсти кишели паразиты. Покорная и запуганная. Неудивительно, ведь почти всю свою жизнь Фэба была «живым инкубатором». Бездушным существом, плодившим щенком на продажу в угоду своей хозяйки.

Ее жизнь круто изменилась 5 месяцев назад. Тогда собачка и ее щенок по воле случая попали к волонтерам.

Фэба почти невесомая Фото: личный архив

Но что за место, откуда ее спасли?

В Железногорске его называют «проблемный приют». Располагается на одном из участков в садовом обществе. Его обитатели – более ста собак. Все уставлено будками, навесами. Псы раньше были бродячими, а сейчас при «доме». В одной из комнат – клетки, клетки, клетки. В них существуют (именно существуют, а не живут) собачки маленьких пород: шпицы, хохлатые, карликовые пудели, тойтерьеры. Это уже не уличные жители. Приобретены были специально для разведения.

- Они живут в клетках, на газетах едят, спят, ходят в туалет, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ярославна, волонтер. – Там полная антисанитария! Невыносимый запах аммиака от мочи. Все загажено. Чем она их кормит? Покупает комбикорм, варит бульон на свиных шкурках. Мелкие собачки все в ужасном состоянии. Все полуслепые, постоянно в полутьме и тесноте, их не выгуливают. У кого-то глаз выдран, у всех уши в кровь разодраны из-за клеща. Все в своих испражнениях.

Отмыть собачку не удалось, пришлось потом состригать свалявшуюся шерсть Фото: личный архив

Владелица этого «приюта» уже в годах. Уверяет, что заботится о своих животных. Периодически ругается с недругами. Это соседи, которые уже не в силах терпеть постоянное гавканье, вой и вонь. Они обращаются в полицию, но законных оснований для привлечения женщины к ответственности нет. Жестокое обращение с животными достаточно сложно доказать.

Волонтеры же создали группу помощи ее подопечным. Из жалости к животным. Привозят крупы, подстилки, стерилизуют, если получается, пристраивают везунчиков. Но только не маленьких узников. Это табу! Каждый их щенок – 5 тысяч рублей. Это их цена без документов, но твердым уверением, что кроха породистая.

Песик в клинике Фото: личный архив

В прошлом году Ярославне удалось вырвать из этого ада полуслепого тойтерьера. А в апреле повезло и Фэбе.

- Возьми себе на время, - хозяйка сама обратилась с такой просьбой. – Собаки подхватили энтерит (прим. Ред. – вирусное заболевание, вызывающее воспалительный процесс в тонком кишечнике), боюсь, что и этот щенок помрет. До первой прививки пусть у тебя побудет.

Забрать сразу двоих из этого кошмара! Да Ярославна была вне себя от радости. Хотя понимала: лечение будет долгим и дорогим. Поэтому попросила взять под свое крыло группу помощи животным «Хатико». Сама же вызвалась быть куратором и передержкой. После отвезла собак в клинику. Там кутенка посоветовали помыть и хорошо кормить. Спустя месяц, когда он подрос и окреп, его выкупили у прежней хозяйки и пристроили к добрым людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/793492" frameborder="0"></iframe> Спасенный в Железногорске пудель.

Фэбу ждало серьезное лечение. Первым делом ее постригли: колтуны свалявшейся шерсти, забитые грязью невозможно было расчесать. От постоянной сырости, грязи и частых родов у бедняжки началось воспаление. Таблетки, капельницы, анализы. Она стойко терпела все манипуляции. Сейчас ей гораздо лучше, но осталась большая проблема костями. Как говорят ветеринары: они прозрачные. Необходимо пить витамины с кальцием.

У собачки впервые появился уютный домик Фото: личный архив

- Хотелось привести ее в порядок, чтобы она хоть стала похожей на пуделя, и найти ей самых лучших маму и папу, - мечтает Ярославна. – Она так натерпелась в этой жизни, что страшно представить. У меня самой три собаки и четыре кота. Все подобранные и беспородные. Впервые у меня пудель. Милейшее создание! Такая умница! Были у меня сомнения, что получится приучить ее к выгулу, ведь столько лет ходила под себя. Что вы! Все поняла, свои дела только на улицу. Ко мне уже успела привязаться: ходит следом и в глаза заглядывает. Но куда ее взять! У меня с ней уже 8 получится питомцев. Тем более, надо и других спасать оттуда потихоньку...

Так Фэба выглядит сейчас Фото: личный архив

Фэбу отдадут только к самым добрым людям, которые уже имели дело с этой породой. И, учитывая все обстоятельства, будут ненавязчиво следить за ее судьбой.

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