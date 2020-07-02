Мужчина две недели ходил с переломанной шеей и думал, что само пройдет

Николай Петрович* из Красноярска и представить себе не мог, что его головные боли и слабость в шее – это смертельный диагноз в большинстве случаев. После падения со стремянки он и, правда, чувствовал себя неважно. Но не думал обращаться к врачам. Решил: «Поболит и само пройдет». Тянул до последнего. Две недели терпел, а потом решил-таки провериться. За помощью обратился в БСМП (Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича).

При обследовании выяснилось, что у пациента тяжелое повреждение тела и зубовидного отростка второго шейного позвонка (он обеспечивает 80 процентов движения головы).

Пациент не мог самостоятельно держать голову Фото: kraszdrav.ru

Сложность в том, что поврежденная область обильно снабжается кровью, а больной даже не мог держать голову. Медицинским языком – это кифотическая деформация (ригидный наклон головы и невозможность ее держать).

Чтобы поставить позвонок на место, пришлось надеть на мужчину систему гало-фиксации – это специальный корсет, соединенный с черепом.

- Этапно мы отрепанировали этот перелом, - рассказал заведующий отделением Константин Тутынин. - На туловище был установлен корсет, к черепу присоединено кольцо, через корсет на туловище обеспечивается тяга, за счет которой постепенно выправляется смещенный позвонок и стабилизируется.

Пациента выписали в удовлетворительном состоянии, но еще около двух месяцев ему предстоит носить эту сложную конструкцию.

В таком корсете мужчине предстоит проходить не меньше двух месяцев Фото: kraszdrav.ru

В пресс-службе БСМП рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что с подобными травмами к врачам поступает до трех человек в год. Чаще всего такие повреждения фатальны. Обычно люди получают их в ДТП и погибают из-за повреждения спинного мозга на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Случай Николая Петровича* из ряда вон выходящий. Прогнозы для его выздоровления самые благоприятные.

*- имя изменено.