«Ангелы в синей униформе»: летевшие в Крым для работы с ковидными больными красноярские врачи спасли пассажирку на борту самолета

Врачи прибыли в Симферополь для работы в "красной зоне" Фото: Пресс-служба ФМБА России

28 сентября во время рейса Москва – Симферополь одна из пассажирок потеряла сознание. Экипаж хотел совершить досрочную посадку в пути. К счастью, на борту оказались медики. Врачи и медсестры-анестезистки из Красноярска, Зеленогорска и Северска летели в составе сводного отряда ФМБА России для работы с больными COVID-19 в инфекционных госпиталях Симферополя.

- Ко мне обратилась стюардесса с просьбой оказать помощь одному из пассажиров, поскольку при регистрации я был отмечен авиакомпанией как «врач на борту», - рассказал Александр Фетисов, главный врач ФСНКЦ ФМБА России. - Вместе с медсестрой-анестезисткой КБ № 42 Дарьей Барановой мы осмотрели пострадавшую. У нее наблюдалась симптоматическая гипотония на фоне интоксикации.

Стюардесса принесла медикам штатную аптечку–укладку. Врачи измерили артериальное давление пациентки, ввели лекарство для его стабилизации, дезинтоксикации (процесс, направленный на обезвреживание токсических веществ и выведению их из организма) и водного баланса. Но самое главное, успокоившись, больная уснула и проспала до конца полета. Она чувствовала себя в безопасности под присмотром врачей.

Перед приземлением экипаж и пассажиры поблагодарили медиков ФМБА России за оказанную помощь.

«Ангелы в синей униформе», - так назвала спасенная женщина команду врачей.

А они, в свою очередь, дали ей ряд рекомендаций, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не повторялись.