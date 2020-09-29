Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 29 сентября 2020: выздоровели более 15 тысяч человек

Под наблюдением медиков более двух тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 сентября 2020 года в Красноярском крае за все время 19 775 подтвержденных диагнозов (+107 за сутки). Поправились 15 156 человек (+12 за сутки). Умерли 550 пациентов (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 955 079 (+2935 за последние сутки).

Под наблюдением 2504 человека (+203 новых за сутки, снято с наблюдения - 214 человек).

По итогам суток Красноярский край остается на 16 строчке в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19.

Как сообщают специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), по заболеваемости на 100 тысяч населения Красноярский край два месяца стабильно удерживает 5 место среди регионов СФО. Индекс заболеваемости в регионе вырос на 25 пунктов (больше, чем неделей ранее) и составляет 687,6 случая на 100 тысяч. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, по этой величине недельного прироста регион сейчас на седьмом месте в Сибири.

28 сентября «антилидером» СФО по данному показателю все еще остается Тува, где отмечено 2395,5 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Республике вырос на 85 пунктов.

На 2 месте - Республика Алтай, отстающая от Тувы в 1,5 раза.

3 место занимает Республика Хакасия.