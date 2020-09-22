Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 сентября 2020 года: заболели 102 человека, умерли 3

За сутки в Красноярске заразились коронавирусом 102 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 22 сентября 2020 года в Красноярском крае 19 157 подтвержденных диагнозов (+102 за сутки). Выздоровели 14 813 жителей (+85 за сутки). Погибли 537 пациентов (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 917 605 (за последние сутки +6160).

Под наблюдением 2524 человека (+216 новых за сутки, снято с наблюдения – 244).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Несмотря на то, что почти все работает и открыто, продолжает действовать масочный режим и рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Данные на 22 сентября 2020

Также напоминаем, что в международном аэропорту Красноярск с сегодняшнего дня можно сдать тест COVID-19. Процедуру будут проводить в специально оборудованным кабинете в зале выдачи багажа. У пассажиров возьмут мазки из зева и носа. Услуга не бесплатная, ее стоимость - 3000 рублей.

Но этот тест – необходимая процедура для всех гражданам РФ, прибывающим из-за рубежа. Результат приходит в виде справки по электронной почте в течение трех дней. Эту справку можно прикрепить на портале «Госуслуги».

Добавим, что этот тест не будут проводить людям с симптомами ОРВИ и тем, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией менее 14 дней назад.