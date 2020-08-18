«Могла произойти остановка сердца»: 93-летней пациентке в краевой больнице успешно поставили сердечный стимулятор

Пациентка нуждалась в срочной операции Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

У 93-летней Антонины Марковой из Ачинска сердце «прихватило» 3 августа. В реанимации Ачинской районной больницы сообщили родным: сердечный приступ!

После дистанционной консультации со специалистами краевой клинической больницы было принято решение о переводе пациентки в Красноярск. Это была инициатива, в первую очередь, врача-аритмолога.

На «скорой» Антонину Михайловну доставили в краевую больницу, где госпитализировали в отделение лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Антонина Михайловна сейчас уже чувствует себя хорошо Фото: medgorod.ru/ru/node/7519

10 августа женщине успешно провели экстренную имплантацию двухкамерного электрокардиостимулятора.

- Мы поставили электрокардиостимулятор, который позволяет сердцу сокращаться в ритме здорового человека, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Артем Юрьев, и. о. заведующего отделением лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, врач – сердечно-сосудистый хирург. - Без этого аппарата в любой день, в любое время могла произойти остановка сердца. Средний возраст людей, которым делают такие операции - 75 лет и выше. В нашей практике много таких пациентов.

Коллектив отделения, где помогли сердцу Антонины Михайловны биться в правильном ритме Фото: medgorod.ru/ru/node/7519

13 августа Антонину Михайловну выписали домой. Перед этим врачи убедились, что настройки кардиостимулятора оптимальны для сердца, и послеоперационные швы заживают хорошо.

Через полгода ей будет необходимо проведение планового программирования аппарата: врачи убедятся, что аппарат работает правильно. Если будет нужно, скорректируют программу.

Лечащий врач-кардиолог Пристромова Любовь Васильевна Фото: medgorod.ru/ru/node/7519

Тем временем от дочери Антонины Марковой поступила благодарность в министерство здравоохранения Красноярского края. И вот что написала Светлана Жаркова:

«Хочу выразить огромную благодарность за спасение моей 93-летней мамы - Марковой Антонины Михайловны - персоналу Краевой клинической больницы. Она находилась в отделении нарушений ритмов сердца и электрокардиостимуляции с 7 по 13 августа 2020 года. 10 августа ей была проведена экстренная имплантация двухкамерного ЭКС 454 DDD. Оперировали хирурги Дмитриев Артём Юрьевич и Кожухов Дмитрий Алексеевич. Лечащий врач-кардиолог Пристромова Любовь Васильевна. Мама с благодарностью вспоминает и медсестру Жукову Татьяну Владимировну - очень внимательная и добрая.