Указ губернатора Красноярского края Александра Усса о втором этапе снятия ограничений из-за короновируса. Указ вступит в силу 10 августа 2020 года

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О внесении изменений в указы Губернатора Красноярского края по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая методические рекомендации «МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письмо Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» от 30.07.2020 № 1659, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 31.07.2020 № 24-00-17/02-10286-2020, от 03.08.2020 № 24-00-17/02-10375-2020, от 03.08.2020 № 24-00-17/02-10387-2020, от 06.08.2020 № 24-00-17/02-10560-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 06.08.2020 № 71, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» следующие изменения:

в преамбуле:

слова «решение Оперативного штаба» заменить словами «приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», решение Оперативного штаба»;

слова «от 01.06.2020 № 02-32,» заменить словами «от 01.06.2020 № 02-32, письмо Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» от 30.07.2020 № 1659,»;

слова «от 13.07.2020 № 24-00-17/02-9237-2020,» заменить словами «от 13.07.2020 № 24-00-17/02-9237-2020, от 31.07.2020 № 24-00-17/02-10286-2020, от 03.08.2020 № 24-00-17/02-10375-2020, от 03.08.2020 № 24-00-17/02-10387-2020, от 06.08.2020 № 24-00-17/02-10560-2020,»;

слова «от 13.07.2020 № 61,» заменить словами «от 13.07.2020 № 61, от 06.08.2020 № 71,»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «пунктами 2.10, 2.10.1» заменить словами «пунктами 2.10–2.10.3»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Установить, что образовательные организации обеспечивают реализацию образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ при условии обязательного соблюдения ими в соответствующей части:

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.»;

в пункте 1.2 слова «по 9 августа» заменить словами «по 1 сентября»;

пункт 1.3 признать утратившим силу;

в пунктах 2, 2.1, 2.2 слова «по 9 августа» заменить словами «по 6 сентября»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «пунктами 2.8, 2.8.1» заменить словами «пунктами 2.8.1, 2.12»:

в подпункте «б» подпункта 2:

в абзаце втором слова «до 400 кв. м» заменить словами «до 800 кв. м»;

подпункты 3, 5 признать утратившими силу;

в подпункте 4 слова «работу кружков и секций,» исключить;

в пункте 2.8:

слова «косметическими салонами» заменить словами «косметическими салонами, спа-салонами»;

дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания:

«2.8.2. Установить, что ограничительные меры в виде приостановления деятельности не распространяются на организации (работодателей), являющиеся банями и саунами, и их работников при условии обязательного соблюдения ими:

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 № 70 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.»;

в пункте 2.10:

в абзаце втором слова «на открытых спортивных сооружениях» заменить словами «на объектах спорта, в том числе спортивных сооружениях»;

в пункте 2.10.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«проведение на территории Красноярского края матчей Чемпионата России по регби и регби-7 сезона 2020–2021 годов, Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020–2021 годов, Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020–2021 годов, Чемпионата России по футболу среди женских команд (Суперлига) 2020 года, Кубка России по футболу среди женских команд 2020 года без присутствия зрителей на открытых спортивных сооружениях, на которых будут проходить такие матчи;»;

дополнить пунктами 2.10.2, 2.10.3 следующего содержания:

«2.10.2. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на:

оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом на объектах спорта, включая услуги крытых спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-центров, фитнес-залов, спортивных залов (с организацией индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения);

организацию спортивной подготовки на объектах спорта, осуществляемую физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;

реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края, в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО), без присутствия зрителей;

реализацию календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, без присутствия зрителей.

2.10.3. Обязать субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации, оказывающие услуги и (или) реализующие мероприятия, предусмотренные пунктом 2.10.2 настоящего указа, обеспечить соблюдение в соответствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.»;

дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2 настоящего указа, не распространяются на работу музеев и библиотек при условии обязательного соблюдения ими в соответствующей части:

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020, в том числе в части запрета проведения в помещениях музея массовых мероприятий;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020, в том числе в части запрета проведения в помещениях библиотек массовых мероприятий;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.».

2. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» следующее изменение: пункт 9 признать утратившим силу.

3. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

4. Указ вступает в силу с 10 августа 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Положения настоящего указа, предусматривающие проведение на территории Красноярского края матчей Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020–2021 годов, Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020–2021 годов, Чемпионата России по футболу среди женских команд (Суперлига) 2020 года, Кубка России по футболу среди женских команд 2020 года без присутствия зрителей на открытых спортивных сооружениях, на которых будут проходить такие матчи, распространяются на правоотношения, возникшие с 6 августа 2020 года.

Губернатор края А.В. Усс

г. Красноярск

07.08.2020

№ 206-уг