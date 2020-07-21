2020-07-21T16:13:59+03:00
Происшествия

«На плите варились овощи»: в Железногорске полицейский забрался на балкон, чтобы помочь попасть домой 83-летней бабушке

Вместо лестницы он использовал крышу служебного автомобиля [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Полицейский ловко вскарабкался на балкон Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПолицейский ловко вскарабкался на балкон Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Полицейский из Железногорска (Красноярский край) заслужил всеобщий респект и уважение, после того, как помог 83-летней бабушке попасть к себе домой.

Дело было днем. Екатерина Кирилловна оставила на плите вариться овощи, сама спустилась ненадолго на 1 этаж. А когда вернулась, то не смогла попасть в квартиру. Ключ не поворачивается! Что делать? Куда бежать? Внучка за городом, не сможет приехать. Охала-охала, да и позвонила в полицию.

Сержант полиции Вадим Колякин помог бабушке попасть домой Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сержант полиции Вадим Колякин помог бабушке попасть домой Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Я только на минуту вышла, хотела посмотреть информацию на двери подъезда, - посетовала женщина прибывшим ее спасать полицейским. - Уходя, дверь ключом закрыла, а обратно попасть не могу, боюсь, квартира загорится! У меня там овощи на плите варятся.

- Поможем! – упокоили ее сотрудники.

Они подъехали на патрульном автомобиле к ее балкону. С крыши служебного УАЗа сержант полиции Вадим Колякин перебрался на балкон.

Полицейский помог бабушке попасть домой в Железногорске.ГУ МВД по Красноярскому краю

- Да я с детского сада занимаюсь спортом, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Вадим Колякин. – К физическим нагрузкам я – человек привычный. Это, кстати, очень помогает, в работе. Поэтому и на балкон мне забраться было совсем не трудно.

Когда он зашел в квартиру, выяснилось, что предусмотрительная хозяйка квартиры, уходя, все-таки выключила плиту. А вот с замком пришлось повозиться минут 40. Он не открывался даже изнутри.

Пришлось звать на помощь напарника: Дмитрий Иволин принес инструменты, с помощью которых и удалось открыть дверь.

Так Екатерина Кирилловна смогла вернуться домой. Она и не знала, как отблагодарить своих спасителей. Попыталась всучить им по банке варенья, но те скромно отказались.

- Дай вам Бог здоровья! – пожелала им бабушка.

Вадим с детства занимается спортом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вадим с детства занимается спортом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В соцетях ловкому полицейскому уже написали десятки хвалебных комментариев:

«В отличной форме, физическая подготовка на уровне! Молодец, так держать».

«Не каждый полицейский сделает выход силой в наше время. Красавчик!».

«Хорошая физ подготовка… Я бы на этом выступе повисла и все».

ИСТОЧНИК KP.RU

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