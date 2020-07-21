Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 21 июля 2020 года: заболели 127 человек, 16 пациентов умерли

По данным оперативного штаба на 14 часов 21 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае 11 655 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 127 пациентов, из них 39 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,1 процент.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За время пандемии врачи вылечили 9 118 (+431 за сутки). Погибли 276 (+16 за сутки).

За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 542 647, в том числе за последние сутки - 3717.

Распространение коронавирусной инфекции по городам и районам края Фото:vk.com/shtabkrskstate

Под наблюдением 2057 человек (+199 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 149 человек.

- Сейчас мы наблюдаем снижение числа заболевших, - рассказали врачи в БСМС. - Однако, ситуация по-прежнему сложная, мы видим, как тяжело переносит болезнь наше старшее поколение, давайте позаботимся о своих близких, друзьях, знакомых - убедительно просим вас не пренебрегать мерами профилактики - соблюдайте «масочный» режим, как можно чаще мойте руки и по возможности соблюдайте социальную дистанцию.