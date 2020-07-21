Как красноярцы будут платить за отопление летом

Наверное, у каждого владельца квартиры бывало так: платишь, платишь, а потом вдруг приходит квитанция с неимоверными суммами. Люди искренне не понимают, откуда набегают такие цифры. Идут разбираться, а им там: извините, перерасчет. Так получалось потому, что в расчетах ежемесячной платы ориентировались на средние показатели прошлого года. А если зима была холоднее, чем в предыдущем году, начислялась доплата. Это вызывало недопонимание. Куда деваться, приходится платить. Спешим сообщить: больше такого не будет!

- Раньше все жители города платили за отопление каждый месяц в течение всего года, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Такой порядок сложился исторически. Однако когда в домах начали устанавливать приборы учета, такая система оплаты приводила к путанице. По итогам года приходилось делать перерасчеты. В некоторых домах горожане получали квитанции, где за отопление им было необходимо доплачивать внушительные суммы. Оплачивать услугу по отоплению теперь все жители региона будут по факту.

Соответствующие изменения в постановление о способе оплаты коммунальной услуги были внесены правительством региона. Принято было это решение, чтобы как раз исключить перерасчеты, которыми так недовольны красноярцы.

Перерасчеты в последний раз сделают за отопление, которое жители городских квартир получили в отопительном сезоне 2019-2020. И больше подобных строчек в квитанциях не будет.

Если осенью, зимой и весной в дома поступает тепло, его фиксируют приборы учета. Именно за фактическое потребление красноярцы и будут платить. За зимние месяцы это будут приличные суммы. Но зато в июне, июле и августе в квитанциях будет ноль.

В квитанции с сентября будут попадать только те показания, которые отобразил общедомовой прибор учета. Подобными уже оборудована большая часть красноярских домов. Если же прибора нет, то оплата за отопление будет производиться исходя из установленных нормативов потребления.

В городской администрации предупредили красноярцев: будьте готовы, что каждый месяц суммы в квитанциях за отопление будут разными.