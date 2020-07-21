2020-07-21T10:41:30+03:00
Общество

Как красноярцы будут платить за отопление летом

В следующем году за июнь, июль и август в квитанциях будет ноль к оплате
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Зимой в квитанциях будут приличные суммы, а вот летом по нулямЗимой в квитанциях будут приличные суммы, а вот летом по нулямФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Наверное, у каждого владельца квартиры бывало так: платишь, платишь, а потом вдруг приходит квитанция с неимоверными суммами. Люди искренне не понимают, откуда набегают такие цифры. Идут разбираться, а им там: извините, перерасчет. Так получалось потому, что в расчетах ежемесячной платы ориентировались на средние показатели прошлого года. А если зима была холоднее, чем в предыдущем году, начислялась доплата. Это вызывало недопонимание. Куда деваться, приходится платить. Спешим сообщить: больше такого не будет!

- Раньше все жители города платили за отопление каждый месяц в течение всего года, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Такой порядок сложился исторически. Однако когда в домах начали устанавливать приборы учета, такая система оплаты приводила к путанице. По итогам года приходилось делать перерасчеты. В некоторых домах горожане получали квитанции, где за отопление им было необходимо доплачивать внушительные суммы. Оплачивать услугу по отоплению теперь все жители региона будут по факту.

Соответствующие изменения в постановление о способе оплаты коммунальной услуги были внесены правительством региона. Принято было это решение, чтобы как раз исключить перерасчеты, которыми так недовольны красноярцы.

Перерасчеты в последний раз сделают за отопление, которое жители городских квартир получили в отопительном сезоне 2019-2020. И больше подобных строчек в квитанциях не будет.

Если осенью, зимой и весной в дома поступает тепло, его фиксируют приборы учета. Именно за фактическое потребление красноярцы и будут платить. За зимние месяцы это будут приличные суммы. Но зато в июне, июле и августе в квитанциях будет ноль.

В квитанции с сентября будут попадать только те показания, которые отобразил общедомовой прибор учета. Подобными уже оборудована большая часть красноярских домов. Если же прибора нет, то оплата за отопление будет производиться исходя из установленных нормативов потребления.

В городской администрации предупредили красноярцев: будьте готовы, что каждый месяц суммы в квитанциях за отопление будут разными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В красноярской женской колонии осужденные осваивают премудрости маникюра
«Они не должны жить?»: в красноярском пансионате «Ветеран» сообщили о вспышке коронавируса
Ищут больше месяца: в Красноярске женщина с плохим зрением ушла в магазин и пропала
В Красноярске между Николаевским мостом и улицей Дачная сделают лестницу
Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере
Жительница Абакана заплатила «потомственной ведунье» за снятие порчи 135 тысяч рублей
В Железногорске полицейский забрался на балкон 83-летней бабушки, чтобы помочь ей вернуться домой
8 детей погибли в Красноярске после падения из окон
Выплаты при рождении двух и более детей в Красноярском крае 2020: сколько составляют, кому положены, как получить
Дал 5 тысяч: в Красноярске водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
В Красноярске на Южном берегу ларьками перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробки
На красноярских «Столбах» заблудилась женщина с двумя детьми
В Хакасии подростки продавали наркотики через Интернет
Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей
В Красноярске тренера по футболу обманули при продаже репродукции картины «Мона Лиза»
Сбившего женщину на обочине в Академгородке водителя ищут в Красноярске
Парковки в центре Красноярска снова станут платными
Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края
«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены
Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске
Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда
Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии
Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве