В летних оздоровительных лагерях Красноярского края дети учатся танцевать, петь и готовить

Ребята учатся готовить Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

В летних оздоровительных лагерях Красноярского края дети не только отдыхают, но и еще проводят время с пользой. Так, в селе Долгий Мост Абанского района второй год подряд ребята из летнего оздоровительного лагеря «Лидер» во время летних каникул учатся чему-то новому. В преддверие летнего сезона педагоги начальной и основной школы разработали курсы по трем направлениям: учебная деятельность, производственная и клубная.

Дети выбирают направление своей деятельности Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

Все три модуля были презентованы школьникам в первый день работы летнего лагеря. Каждый ребенок мог самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного направления и заполнить свой маршрутный лист.

Занятия по акробатике Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

Например, участники курсов «Танцуй и пой» и «Танцевальная аэробика» соприкоснулись с вокальным и танцевальным искусством, научились слушать, слышать и понимать музыку. На «Тили-тили тесто» под чутким сопровождением педагога научились готовить вкусные блюда: царские пироги и румяные пирожки, мягкие булочки и хрустящую сдобу.

участники курса ловко научились управляться с миксером Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

Необычные сувениры из камней, бумаги, ниток и красок можно было сделать своими руками во время курса «На память о лете». На «Велостоянке» дети вместе с руководителем изготовили настоящую стоянку для велосипедов. Благодаря этому у двухколесного транспорта в школе появилось постоянное место!

У велосипедов будет свое место Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

А еще ребята составляли загадки, разгадывали шарады и кроссворды, проводили различные эксперименты, ставили опыты и даже научились рисовать на компьютере с помощью универсальной учебной компьютерной программы на базе языка Лого.

Школьники научились рисовать и писать на специальном компьютерном языке Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

- Режим дня летнего оздоровительного лагеря был составлен таким образом, что ребята могли побывать на трех курсах, - рассказала Ольга Жукова, директор Долгомостовской школы им. Александра Помозова. - Маршрутные листы и табло учета позволили отслеживать, какие курсы стали самыми востребованными, результаты освоения программ и вносить коррективы в ежедневное расписание. Как показала практика, реализация индивидуальных образовательных маршрутов стала одним из самых эффективных способов для достижения высоких результатов. Это хорошая возможность для приобретения знаний и умений, необходимых современному школьнику.

Отчетный концерт Фото: Долгомостовская школа им. Александра Помозова

В завершение дети представили результат своего обучения. В последний день работы лагеря прошли выставки рисунков и фотографий, отчетный концерт, а на столах было вкусное угощение.