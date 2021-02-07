Сбрил дочке волосы и отправил на улицу: арестован житель Якутии, который жестоко издевался над женой и шестью детьми

Дети не могут ничего хорошего рассказать о своем папе Фото: Мария ЛЕНЦ

47-летнний житель города Олекминска (Якутия) подозревается в истязании жены и шестерых своих маленьких детей. По ходатайству следствия его взяли под стражу.

Известно, что подозреваемый нигде не работает. Проживает в однокомнатной квартире с супругой и шестью детьми. По данным следствия, с октября 2017 по январь 2021 года «систематически допускал физическое насилие, причинял психические страдания» по отношению к своим родным.

Разговоры только на повышенных тонах и часто на матах, угрозы и постоянное пьянство. Так в январе прошлого года, напившись, он запустил стиральной машинкой «Малютка» жене в спину.

Жестокие методы воспитания он применял и по отношению к двум дочерям. Старшая 15-летняя девочка рассказывала, что ее он часто бил в живот. Младшая, которой недавно исполнилось 13 лет, не может забыть, как папа «пьяный электрической машинкой сбрил ее волосы и потребовал выйти на улицу». Это было весной прошлого года.

- В мае 2020 года после очередного обращения жены в правоохранительные органы в отношении домашнего тирана органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК России Якутии по взаимодействию со СМИ. - Но издевательство над членами семьи мужчина не прекратил. После очередного скандала, закончившегося избиением супруги, дети были помещены в реабилитационный центр, где им оказана психологическая помощь.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117(истязание двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего).

Чтобы оградить семью от агрессии домашнего тирана следователи и выступили с ходатайством о заключении его под стражу. Суд прислушался к их доводам и оставил задержанного под арестом. Ему уже предъявлено обвинение.

Также в ходе расследования будет проверяться информация «о его возможных противоправных действиях» в отношении младших детей» - это мальчики 10, 9 и 7 лет. Ход расследования по этому делу находится на контроле у руководителя следственного управления Якутии Николая Алексеева.