Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 февраля 2021 года: под медицинским наблюдением на дому почти 7 тысяч человек

6958 контактных человек находятся под наблюдением Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов регионального Управления Роспотребнадзора на утро 7 февраля 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 58200 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрирован 278 случаев заболевания. Больше всего заразившихся в краевом центре – 81 человек.

Темп прироста за сутки – 0,5 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится 6958 контактных человек (+697 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 527).

Проведено тестов на коронавирус всего 2298039, из них за последние сутки 7541.

Проверка соблюдения предписанных Роспотребнадзором мер на станции "Злобино" Фото: оперштаб

Тем временем на железнодорожной станции «Злобино» проверили соблюдение противоковидных мер. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, работа здесь организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Приятно видеть, что люди заботятся и о своем здоровье и о здоровье других красноярцев, - добавили в оперштабе.

Также напоминаем, что в Красноярском крае продолжают работать волонтеры акции #МыВместе. Штаб возобновил свою работу в ноябре 2020 года.

Сейчас более 800 жителей из разных районов помогают пожилым людям в доставке продуктов и медикаментов.

Более 800 человек стали волонтерами Фото: оперштаб

Также на «передовой» в медицинских учреждениях трудятся волонтеры-медики. Они ежедневно занимаются термометрией, забором мазков, доставкой рецептов и бесплатных лекарств людям с COVID-19, работают с медицинской документацией в call-центрах поликлиник и сопровождают пациентов на КТ.

Волонтеры начали работу и в центрах вакцинации. Они консультируют жителей и работают с документацией в прививочных пунктах.

ВАЖНО

Оставить заявку на доставку лекарств и продуктов пенсионерам, не состоящим на учете в службе соцзащиты и не болеющим коронавирусом, можно по телефону: 8-800-200-34-11, 8-800-100-53-19 (кнопка «3»).