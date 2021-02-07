В Красноярск вернутся 28-градусные морозы

В Красноярске снова похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев на предстоящей неделе снова ожидают «температурные качели». После плюсовых температур в город вернутся морозы. Нелегко придется метеозависимым людям, поэтому советуем заранее принять меры.

Предварительный прогноз погоды «Комсомольской правде» -Красноярск предоставили специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 8 февраля, днем ожидается -2 градус, переменная облачность и без осадков. Ночью -6 и пойдет снег.

Во вторник, 9 февраля, повалит уже мокрый снег и до -1 градуса в светлое время суток. К вечеру осадки прекратятся, и начнет холодать. Синоптики прогнозируют до -17 градусов.

В среду, 10 февраля, уже -15 градусов в дневные часы, снегопад. В темное время суток -22 градуса, снегопад продолжится.

В четверг, 11 февраля, днем -18 градусов, ночью столбики уличных термометров опустятся до -27 градусов.

В пятницу, 12 февраля, до -18 градусов днем, переменная облачность, осадки прекратятся. Ночью ожидается до -28 градусов и снова пойдет снег.

Снегопад продолжится и днем 13 февраля, но потеплеет до -12 градусов.

Берегите себя и одевайтесь по погоде!

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 7 февраля на юге Таймырского района и в Туруханском районе местами ожидаются порывы восточного ветра 15-18 метров в секунду, метель.

На центральных районах ночью местами сильный снег, в течение суток местами порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.