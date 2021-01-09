Игривая, ласковая, нежная. На вид, как плюшевая игрушка: кудрявая, белая, глазки-бусинки. Спаниель Герда появилась в семье Сагашевых почти год назад. Ее сразу все полюбили – мама Анжелика, папа Сергей, 4-летний Миша, а особенно 7-летняя Снежана. Этой ее мольбами в доме появилась собака - самый лучший и желанный подарок на день рождения. Ее холили, лелеяли, а потом… потеряли.Живут Сагашевы в красноярском микрорайоне «Солнечный». Там много новостроек, баз, пустырей и заброшенных зданий. 1 января песика вывел во двор хозяин. Буквально на несколько минут, чтобы «сделала свои дела». На улице схватывался сильный мороз, уличные термометры показывали около -40 градусов. Какие уж тут прогулки. Из подъезда и назад. Поэтому Герду отпустили без поводка. Во дворе было тихо. Вдруг возле соседнего подъезда будто разорвался снаряд: «Бааааххх!». В небе рассыпались искры. Перепуганная собачка рванула вперед.- Герда! – кричал хозяин, припустивший за ней. – Стооой!Но маленькая и юркая, она быстро оставила его позади. Мужчина позвонил жене:- Испугалась и сбежала.- Как? – охнула та в ответ.Поехали искать свою любимицу на машине. До полуночи катались, замерзли все очень. Поняли, что ее и след простыл. Вот и началось: соцсети, чаты, объявления, телевидение.- Мы всегда цепляем ее на поводок, когда куда-то едем или идем, - уверяет Анжелика. - Если позовешь, то она прибегает. Мы даже не ожидали, что псы так реагируют на фейерверки. Новый год отмечали не дома, поэтому не видели реакцию животного на эти взрывы. Я понимала, что если взяла собаку возрастная женщина, то она не сидит в соцсетях. Поэтому старались задействовать всякие средства массовой информации.Мама часто плакала, а дочка утешала. «Я знала, что она найдется, чувствовала», - скажет девочка позже. Но тогда с каждым днем надежда таяла. Новогодние каникулы, а настроения никакого. Какие тут праздники, когда друг в беде. Как назло, морозы не спадали, наоборот – крепчали. По ночам бывало и под -45 градусов. Как домашняя собачка выживет в таких условиях? Но ведь ее могли забрать! Решили изменить текст объявлений: «Верните за вознаграждение». Они готовы были купить ее по той цене, за которую взяли у заводчика. Заводчики же готовы были вернувшему собаку подарить такого же щенка. Бесплатно. Тоже переживали. Ведь эта порода не приспособлена выживать в таких экстремальных условиях. В такой холод. Ведь у таких питомцев нет спасительного подшерстка.Рождественское утро. На часах было 10.23. Звонок с незнакомого номера.- Запишите телефон, - быстро протараторила девушка-волонтер одной из зоозащитных организаций. – Женщина видела собаку, по описанию – ваша. Она сейчас на улице, караулит ее, боится спугнуть, поэтому не подходит. Где находится? Даже не спрашивайте у меня, не смогу объяснить.Одеваясь, они набрали тот самый номер. Оказалось, местная жительница часто подкармливает бродячих собак, которые прибились к одной из баз на окраине. Вдруг среди стаи заметила маленькую, белую собачку. Сразу позвонила зоозащитникам. Описала новенькую бродяжку. Те сразу поняли, о ком идет речь. Сообщили хозяевам.А те сразу помчались за своей крошкой. Женщина пообещала встретить их на дороге. Проронила: «Иначе не найдете. Вокруг дворовые собаки, а песик сидит, дрожит и боится».И вот они на месте. Перед ними высоченный забор, которым огорожена большая территория. Сбоку сторожка. На ступеньках - Герда! Худая, грязная, но живая! Перемахнули через ограждение в секунду. Потихоньку подошли. Потом сторож расскажет, что собачка появилась здесь дня два назад. Откуда? Понятия не имеет.Герда сначала побежала от «гостей». Была очень испугана, дрожала вся. Анжелика кинулась за ней, позвала. Она осторожно вышла и подошла. Узнала…- Где она блудила? – задаются сейчас в семье вопросом. - Мы можем только предполагать. Она же не расскажет нам. Сводили к ветеринару. Все хорошо: здоровая, не обмороженная. Вчера всем миром ревели. Писали люди из Башкортостана, из Сочи, Москвы – все переживали. Хочется сказать: всем огромное спасибо! Настоящее чудо в том, сколько людей откликнулось, спасибо каждому! Все, что вы делали каждый день с 1 января - бесценно! Вы - волшебники! Кстати, у нашего чудо-спаниэля 7 января день рождения! Ей год исполнился. Двойной праздник получился. Всем, кто потерял своих питомцев, и находится в поиске, хотим сказать: ни за что не сдавайтесь, делайте что-то каждый день! Никогда не знаешь, что именно сработает. А срабатывает массовая поддержка и сопереживание людей! Чудеса могут случаться не только в Рождество.В соцсетях на хорошие новости отреагировали бурно:«Ура! Какой подарок на Рождество!».«Как круто, переживали все за вас, слезы радости на глазах, будьте счастливы рядом со своей девочкой».«Как же вы похожи, мы очень очень-очень рады, что Гердочка вернулась в любимую и любящую семью , а ваша душа сейчас спокойна и счастлива».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогоднее чудо: сбежавшую во время фейерверка собаку вернули домой в КрасноярскеЭто можно назвать новогодним чудом: пропавшая во время фейерверка в Красноярске собака вернулась домой. Ее вывели на прогулку – на улицу Шевченко - 31 декабря. Все, как полагается, в ошейнике, на поводке. Но услышав залпы, собака испугалась, рванула бежать. Удержать ее не смогли (подробнее).