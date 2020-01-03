3 Янв. 2020 2020-01-03T13:27:46+03:00

Новогоднее чудо: сбежавшую во время фейерверка собаку вернули домой в Красноярске. Фото: Вячеслав Корчашкин, фейсбук.

Бедолага провела на улице больше двух суток [фото]

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- Джесси вернулась, ура! – девочка в розовой курточке бежит со всех ног. А ей навстречу с поводка рвется собака, бигль. Маленькая хозяйка чуть не плачет, обнимает питомицу. А та от радости бешено виляет хвостом…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753058" frameborder="0"></iframe> Джесси нашлась. Видео: Вячеслав Корчашкин.

Это можно назвать новогодним чудом: пропавшая во время фейерверка в Красноярске собака вернулась домой. Ее вывели на прогулку – на улицу Шевченко - 31 декабря. Все, как полагается, в ошейнике, на поводке. Но услышав залпы, собака испугалась, рванула бежать. Удержать ее не смогли.

Сначала попытались найти сами – не вышло. Тогда и решили – помогут соцсети.

- В новогоднюю ночь пропала собака! Убежала в сторону Черемушек. Зовут Джесси. Помогите найти, ребенок плачет третий день! - написал пост глава семьи Вячеслав.

Что вы думаете? Сработало. Позже выяснилось: обезумевшего от страха бигля приютили местные жители. Успокоили, накормили. А потом увидели объявление в соцсети. И вернули.

- Спасибо всем! – только что написал Вячеслав. – Джесси пробыла на улице два дня, ушла за несколько километров от дома. Спасибо, что забрали ее, не оставили.

Спасителей своей любимицы семья отблагодарила – сделала сладкий подарок на Новый год.

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В новогодние праздники Филиппинское общество защиты животных (Philippine Animal Welfare Society, PAWS) выступило с призывом ко всем людям: подумайте о четвероногих питомцах и... постарайтесь воздержаться от фейерверков, салютов и прочих пиротехнических забав. «Домашние и уличные, бродячие животные очень страдают во время таких праздников, поскольку природа наделила кошек и собак гораздо более острым слухом, чем у нас. Грохот от взрывов пиротехники может вызвать у животных акустические травмы» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU