«Спали в моей постели и ели из моей посуды»: пока красноярец был в командировке, в его квартире жили неизвестные

Дверь вскрыли, чтобы спасти людей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярец Евгений З. попал в ситуацию, которую, как говорится, и врагу не пожелаешь. Пока он был в командировке в Магадане, в его гостинке поселились совершенно посторонние люди – пили, ели, спали, курили, в туалет ходили. Хозяин об этом даже не догадывался. Как такое возможно?

Евгений уехал в Магаданскую область еще 8 августа. У него удаленная работа. Дома он вообще бывает редко, то на работе, то с друзьями или у родных. Поэтому и с соседями сильно не знаком. 24 октября ему пришло на телефон сообщение о списании с банковской карты. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск свой источник, произошло это в магазине «konfety» рядом с автовокзалом. Сняли всего 30 рублей. Мелочь. Но! Эта карта должна была находиться у него дома.

- Когда мне пришло извещение о снятии денег, я позвонил в банк и узнал, что операция была проведена не онлайн, - рассказал Евгений. – И тогда я понял – что-то случилось! Никто из друзей и родственников не мог взять карту и снять деньги.

Он позвонил своему другу: «Паш, проверь, что творится у меня там». И выяснилось, что 11 ноября в одной из комнат на первом этаже произошел пожар (к слову, гостинка Евгения на 4 этаже). Было сильное задымление. Поскольку никто не отвечал, то пожарные вскрыли дверь в его жилище. После этого ее прикрыли, а участковый опечатал. А потом туда начали наведываться подозрительные люди. Соседи звонили участковому: «Нам, что, дежурить возле этой двери?». Уверяют, что никакой реакции не последовало.

Замки свернуты, дверь приоткрыта, а на ней бумажка – вот что увидел друг Евгения, когда пришел на «разведку».

- Квартира опечатана, но не закрыта, - пояснил Павел. – Сантиметров 10 зазор. Дверь закрываешь, а она открывается. Ситуация ненормальная, конечно. Там в основном на этаже женщины живут, соседки закрывали эту дверь, как могли, Гвоздики вбивали, закручивали. Но это не помогало. Кто-то узнал, что квартира открыта и поселился. Жил, готовил, ел, в туалет ходил. Ведь могло произойти все, что угодно. Сделали какой-то притон! Я даже сам лично вбил гвоздь, закрепил дверь, чтобы она не открывалась. Прихожу на другой день, все снова выдернуто и снова, явно, кто-то хозяйничал.

27 октября вечером дверь в присутствии участкового заварили сварщики. Через неделю вернулся хозяин. Что он увидел?

- Бардак! – до сих пор не может успокоиться Евгений. – Все вещи на полу, на столе бутылки пустые из-под водки, вареная еда и уже засохшая на плите, окурки возле кровати. Они пользовались моей утварью. В каком виде туалет был… Постельное белье все скомканное. Карту, видно искали, весь комод прошерстили и все бросили. За три недели там можно было все, что угодно сделать. Многих вещей на месте не оказалось.

Что украли? Монитор от компьютера, колонки «TDK», дубленку, толстовку, кеды. Ущерб насчитали - 14930 рублей.

- Почему все, как надо не сделали? – возмущается хозяин гостинки. – Ведь ее должны были заблокировать. Они что не могли выяснить мои данные и попросить УК заварить дверь и потом бы я заплатил по счету? Я же потом удаленно нанял сварщиков, друг проследил, чтобы заварили и все! Сделали два небольших шва, и проблема была решена. Когда вернулся, вызвал оперативников, чтобы при них дверь вскрывать. Потом все дезинфицировал полностью. Хлорированной жидкостью обрабатывал.

По факту случившегося проводится проверка. Полицейские посетили все предполагаемые места сбыта краденного, посмотрели записи видеонаблюдения того места, где находится банкомат, с которого были сняты деньги. По информации Евгения, даже нашли какого-то подозреваемого.

- Вот пусть мне вещи возвращает, - говорит он. - Или деньги. Только, явно, это не один человек. Там, толпы, наверное, ходили.

Получить оперативно комментарий полиции по поводу произошедшего пока не получилось.