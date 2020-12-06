Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 6 декабря 2020: результат теста на COVID-19 по телефону будет сообщать робот

О результатах анализа сообщит робот Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 6 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 37899 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки - 331 случай заболевания выздоровели 352 пациента, умерли 14 человек.

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11408 человек (+827 за последние сутки, снято с наблюдения – 837).

Проведено тестов на коронавирус – 1838308 (+14069 за последние сутки).

- Красноярский край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край остается на 12 месте. Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в оперштабе, результат теста на коронавирус по телефону будет сообщать робот. В Красноярске запустили систему автоматического обзвона. Данные для работы робота будут загружаться из общей системы результатов тестов. Звонки пациентам будут поступать из call-центра краевого министерства здравоохранения с 9.30 до 20.30 часов. В ближайшие дни эту систему «оповещения» запустят в плановом порядке.

Напоминаем, что о результатах ПЦР-теста на COVID-19 можно узнать и на региональном сайте www.web-pacient.ru(авторизация через Госуслуги).

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.