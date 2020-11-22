«Это напоминает историю с Дзюбой»: депутата затравили в сети за дополнительный заработок

Ксения Руденко любит выкладывать свои гламурные фотографии Фото: соцсети

Популярность депутата Ксении Руденко из Железногорска (закрытый город в Красноярском крае) резко возросла после ролика в сети местной блогерши.

«Боюсь боли. Хотя моя повелительница иглы Ксения Руденко обещает обезболить. Я не могу отказать себе в том, чтобы мои соски проколол депутат ЛДПР. Записывайтесь на прокольчики».

Мастер и клиент во время записи весело хохочут, позируют на камеру. Кто бы знал, к чему приведет такой хайп. Сейчас депутат Руденко вынуждена отбиваться от нападок и упреков.

Жгучая, яркая, черноволосая красавица с ярко-синими глазами и пухлыми губами преподносит себя, как депутат, журналист и ведущая.

Ксения уверена, что ее политическая карьера пойдет в гору Фото: соцсети

На ее странице куча фотографий себя любимой в разных ракурсах. В основном гламурные снимки. Но есть и исключения – официальные, на которых уже строгая прическа, юбка и пиджак в темных тонах. Просто ситуация обязывала.

«Со стороны на себя интересно смотреть, бываю милой внешне мисс похоронное бюро», - шутила потом сама Ксения.

"Внешне мисс похоронное бюро", - назвала себя на этом фото Ксения Фото: соцсети

Это было одно из политических мероприятий. Ведь этой осенью Руденко избралась в депутаты Горсовета от партии ЛДПР, о чем не преминула сообщить подписчикам.

«Теперь я официально депутат совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского Края шестого созыва».

Ксения не сомневается, что ее ждет большое будущее на политическом поприще.

"Теперь я депутат", - написала Ксения в сети Фото: соцсети

«…многим придется маленько понервничать в своих тесных и потертых пиджаках… Ведь кто знает... Какие мысли сидят в моей голове и какой мой шаг, будет следующим на этой политической шахматной доске..», - бунтарский пост на ее странице.

«Она прошла по спискам в нашем городе в списочном составе ЛДПР. Ни мадам Фелис, ни Ксюшки не было, там было две фамилии Жириновский и Глисков. Хочется написать Владимиру Вольфовичу, пусть приезжает к нам и начинает выполнять свои депутатские обязанности, коли его избрали», - рассказал Вадим, житель Железногорска.

Ксения не скрывает и свой основной источник заработка – пирсинг. Его она даже позиционирует, как большой вклад в общее дело и даже проводит благотворительные акции:

«Я присоединюсь к проекту «Мы сможем вместе! Если давно мечтали о красивых сережках на ушках дочки или нет покоя без пирсинга в носу, то это то самое время! 1000 рублеи от цены выбраннои услуги будет перенаправлена в поддержку сообщества мам особенных детеи !».

Благотворительная акция от депутата Фото: соцсети

Свое умение Руденко часто рекламирует в сторис своих и чужих. Среди ее клиентов люди разных профессий. Многие в неописуемом восторге от того, что им что-нибудь проколет настоящий депутат. Знала бы популярная местная Instagram-блогерша, которая несколько дней назад опубликовала видеоролик с «рекламой» услуг депутата ЛДПР, во что это выльется!

- Больше всего это напоминает историю с Дзюбой, когда чувак делал, что ему нравится не на работе, а его осудили, - высказала свое мнение блогер Наталья.

Сейчас она и ее знакомые вынуждены писать посты в защиту своего мастера.

«На нас давят, нам приказывают, не отличаться, не выделяться, быть как все, стыдят за пирсинг. За свободу действий и иное мышление. Толпа не любит, когда ты другой. Это касается не только меня. Депутат Руденко не получает деньги, как депутат, поэтому она получает деньги, делая пирсинг. Пирсинг – это когда по воле человека в теле делают отверстие для украшения. Но в этом городе депутат не может делать пирсинг, потому что это, в понимании большинства, не норма».

Пост в поддержку депутата Фото: соцсети

«В отличие от многих приду на помощь людям нашего города не занимая высокой ступеньки и не получая зп. Но помощь окажется на 100 процентов. А остальное не важно. Не помню месяца, чтобы моя личность ни разу не была бы затронута…», - ответила злопыхателям сама Ксения.

Сами жители разделились на два лагеря. В группе поддержки пишут:

«Ну, молодец, просто так в думе штаны или платье не просиживает, делает, что-то хорошее для людей».

«Какая разница, чем она занимается, если не нарушает закон. Чем она хуже слесаря?».

«Вот ведь странные люди! А что вы все сделали для города? Ксения в силу своих возможностей освещает проблемы города, а те, кто осудил ее здесь, что сделали?».

«Да лучше иметь депутатов - порнозвезд, чем каких-то не понятных и ничего не делающих, а получающих зарплату людей. А эта девушка, насколько я помню, хотя бы дыры в асфальте заделывала, репортажами, конечно, от кого больше пользы это большой вопрос».

Пользователи отмечают неестественный цвет глаз у Ксении Фото: соцсети

Недовольные же раскритиковали красотку со всех сторон. Прошлись по ее формам, неестественно большим губам, чрезмерно яркому цвету глаз и их размеру: «Что у нее с глазами, зачем она их пучит».

А потом поерничали над ее достижениями.

«Забавно. В асфальте дыры заделывала, в сосках проделывала. Разносторонний человек».

«Депутат, прокалывающий соски».

«Зачем вообще человек про себя подобное публикует? А то, что есть люди, которые зарабатывают пирсингом, говорит только о том, что на это есть спрос».

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