Спасибо, доктор! Пациенты благодарят врачей красноярского онкоцентра за свое исцеление

В краевом онкоцентре делают сложнейшие операции Фото: краевой онкоцентр

Лучшая награда для хорошего врача – здоровые пациенты и их искренние слова благодарности в адрес людей, которые каждый день отдают частичку себя, выслушивают истории пациентов, пропускают через себя их боль и страх и вселяют веру в исцеление. Именно такие врачи – врачи от Бога – работают в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского. В их адрес ежедневно приходят трогательные обращения. И вот что пишут пациенты:

Алексей Валерьевич Сычев, врач-онколог отделения онкогинекологической хирургии.

Алексей Валерьевич Сычев Фото: краевой онкодиспансер

«Алексей Валерьевич – врач от Бога. Когда подтверждается наш диагноз – «рак» – это шок, смертельный ужас. И тут очень большую роль играет чувство юмора хирурга. Одна шутка, одна улыбка окрыляют, снимают напряжение, радуют и приносят такое облегчение, как будто все не так уж и страшно. Он классный специалист по лапароскопии с золотыми руками! Спасибо, славный наш, за спасение наших жизней!».

«Это лучший врач, спасибо ему огромное, он профессионал своего дела, всегда успокоит, подскажет, все подробно расскажет, даст нужные рекомендации. Благодаря его рекомендациям у меня появилась надежда стать мамой. Побольше таких врачей! Алексей Валерьевич, Вы – волшебник!».

Анатолий Анатольевич Несытых, заведующий отделением онкоколопроктологической хирургии и Владимир Сергеевич Беляев, врач-онколог отделения онкоколопроктологической хирургии.

Анатолий Анатольевич Несытых и Владимир Сергеевич Беляев Фото: краевой онкоцентр

«От всей души выражаю чистосердечную благодарность всем сотрудникам онкоколопроктологического отделения красноярского онкодиспансера, которые выполняют свои функции как единый механизм, четко и профессионально. При этом их отношения к больным очень теплые и благожелательные. Особо хочу подчеркнуть и выразить теплую благодарность их заведующему Несытых Анатолию Анатольевичу, лечащему врачу Беляеву Владимиру Сергеевичу, которые помогли мне преодолеть бюрократические барьеры и ускорили оперативное лечение, удалив опухоль в малом тазу. Они вкладывают все силы и умение, оказывая помощь и другим больным, не считаясь со своим личным временем и в выходные дни. С больными обращаются очень тепло и тактично».

Елена Александровна Воронова, врач-онколог дневного онкохирургического стационара.

Елена Александровна Воронова Фото: краевой онкоцентр

«Хочу выразить огромную благодарность Елене Александровне Вороновой: она замечательный, открытый, добрый человек! Обладает всеми необходимыми профессиональными важными качествами и умениями, которые способствуют в организации взаимодействия с пациентами и оказании им помощи. Еще мне очень понравилось вот что: 1) приятная внешность. 2) грамотная речь. 3) теплый прием. 4) доктор является инициатором, лидером в управлении общением. Умеет формировать позицию «мы» с пациентом, понимает эмоциональное состояние пациента, помогает изменять негативные стереотипные установки по отношению к болезни. Все это вызывает доверие к врачу, а это, как правило, залог успешного лечения».

Ирина Леонидовна Образ, заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии №1.

Ирина Леонидовна Образ Фото: краевой онкодиспансер

«Очень благодарна Ирине Леонидовне Образ за внимательное и профессиональное отношение – доктор внимательна и воспитана, всегда приятно попасть к ней на прием, после встреч с ней хочется дальше бороться и жить. Искренно желаю успехов и здоровья этому замечательному доктору».

«Ирина Леонидовна! Если бы не ваше участие, добрая улыбка, понимающий и заботливый взгляд, и, конечно, если бы не ваши профессионализм и внимание, я бы точно не выжила. Редко можно встретить врача, который с таким терпением относится к пациентам, который без раздражения отвечает на любые, даже самые дурацкие вопросы, который не прогоняет из кабинета даже в то время, когда давно пора домой. Дай Бог здоровья и счастья Вам и Вашей семье!».

Михаил Анатольевич Скуйбитов, врач-онколог отделения онкоурологической хирургии.

Михаил Анатольевич Скуйбитов Фото: краевой онкодиспансер

«Михаил Анатольевич оперировал моего папу в онкологическом центре. Много страхов натерпелась вся семья. Благодаря этому доктору, мой папа живет и радуется жизни. В день операции врач все разъяснил родственникам, на следующий день, в субботу, он пришел к своим пациентам и осмотрел, хотя суббота это не его рабочий день. По сей день обращаемся к нему с возникающими вопросами. Предстоит повторная операция уже по другому вопросу, но доверяем папу только Михаилу Анатольевичу. Дай Бог, все пройдет хорошо и в этот раз, наш папочка нам очень нужен».

«Михаил Анатольевич Скуйбитов – очень внимательный, человечный врач. Очень рада, что муж наблюдался у него после операции. Большое спасибо вам за вашу работу. Вы очень помогли моему мужу после операции по удалению аденомы надпочечника. Выявили сопутствующее заболевание, которое будем лечить. Здоровья Вам, успехов в благородном труде».

Максим Евгеньевич Яцинов, врач-радиолог радиотерапевтического отделения №3.

Максим Евгеньевич Яцинов Фото: краевой онкодиспансер

«Максим Евгеньевич Яцинов – молодой и перспективный врач, очень внимательный, все очень подробно расскажет и объяснит. Видно, что Максим Евгеньевич очень любит свою работу, увидишь улыбку на его лице – и у пациента настроение поднимается, а это очень важно на пути к выздоровлению. Максим Евгеньевич, желаю Вам крепкого здоровья и удачи во всем».

Людмила Владимировна Дмитренко, врач-онколог поликлиники и Тамара Анатольевна Романова, медицинская сестра поликлиники.

Людмила Владимировна Дмитренко Фото: краевой онкодиспансер

«Хочу выразить огромную благодарность доктору Людмиле Владимировне Дмитренко и медсестре Тамаре Романовой за спасение моей жизни. Прошу обратить внимание, как ответственно работают эти люди. Только благодаря им я жива, моя дочь не осталась сиротой. Людмила Владимировна имеет подход к разным пациентам, умеет грамотно сказать диагноз, не ранив пациента. Всегда посмотрит и, самое главное, успокоит пациента. Если они в чем-то сомневается, проверит сто раз. Медсестра Романова очень отзывчивая девушка. Вот такие должны быть врачи».

Тамара Анатольевна Романова Фото: краевой онкодиспансер

«Хочу выразить глубокую благодарность врачу от бога Дмитренко Людмиле Владимировне. Наблюдаюсь у нее с 2016 года и очень благодарна за теплоту, внимание, профессионализм и неравнодушное отношение к жизни и судьбам пациентов. Так же выражаю благодарность медицинской сестре Тамаре за чуткое отношение. Спасибо Вам за спасенную жизнь!».

Ирина Владимировна Милеева, заведующая отделением онкогинекологической хирургии.

Ирина Владимировна Милеева Фото: краевой онкодиспансер

«Очень хороший врач, заведующая отделением. Если вы попали к ней, значит, есть надежда, значит вы в хороших руках. Уважаемая Ирина Владимировна, спасибо Вам за маму и дай Вам Бог здоровья. Ответственная, чуткая, в меру строгая (по-другому нельзя, иначе толку не будет)».

«Ирина Владимировна прекрасный хирург, очень ответственный врач, не забывает про своих больных и всегда готова дать совет их родственникам, несмотря на загруженность административной работой. Изначально производит впечатление равнодушного человека, но поверьте, это не так. Убедились на собственном опыте, если она стала вашим лечащим врачом на время госпитализации, значит все будет хорошо».

Денис Александрович Медведев, заведующий отделением онкоабдоминальной хирургии и Григорий Павлович Булыгин, врач-онколог отделения онкоабдоминальной хирургии.

Григорий Павлович Булыгин Фото: краевой онкодиспансер

«Благодаря Денису Александровичу и Григорию Павловичу я продолжаю полноценно жить и работать. Они живут своей работой. Практически постоянно они в своем отделении. Когда успевают отдыхать, я даже не представляю. Пациенты всегда окружены вниманием и заботой. Я на всю жизнь запомню заботливое отношение ко мне и соседям по палате. Их опыт и золотые руки дали мне шанс жить дальше. Коллектив отделения под руководством Дениса Александровича просто великолепный. Поверьте, такого отношения вы редко где еще можете встретить. Внимание, забота и чуткость к пациентам в любое время. Очень много хочется написать, но все равно очень скупо получится. Хочется лично встретиться и сказать еще раз огромное спасибо за возможность жить дальше. Хотя бы мой скромный отзыв будет благодарностью за все».

Денис Александрович Медведев Фото: краевой онкодиспансер

«Это не просто доктора, это люди своего дела, всегда готовы помочь, объяснить. Зайдя в палату, они подходили к каждому больному, осматривали, выслушивали, отвечали на вопросы, шутили, поддерживали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали их обхода. Спасибо всем за благородный труд! Помогать людям в трудной ситуации, поддерживать – это заслуживает уважения! Здоровья всем, успехов не простой, но благородной профессии! Спасибо!».

Максим Александрович Шумбасов, заведующий дневным онкохирургическим стационаром.

Максим Александрович Шумбасов Фото: краевой онкодиспансер

«Мне делали операцию в дневном хирургическом стационаре. Отдельная благодарность заведующему отделением Максиму Александровичу Шумбасову. Надо было видеть, как он с юмором настраивал в тот день всех пациентов перед операцией на благоприятный исход, так, что весь страх сразу исчез, и на душе стало легко. Это талантливый хирург и человек высокой культуры в общении с пациентом. Ни во время, ни после операции никакого дискомфорта не было, наоборот, было ощущение спокойствия! Побольше бы таких врачей и проблем у пациентов было бы меньше».

«Так случилось, что по воле судьбы, мне пришлось обратиться в Красноярский онкологический диспансер. Хочу сказать, большое спасибо, всему медицинскому персоналу. Меня поразила душевность людей каждый день сталкивающимися с серьезностью данного заболевания. Эти люди не растратили своей душевности и веры в безусловное исцеление. Хирург, который делал мне операцию Шумбасов Максим Александрович, не только замечательный профессионал своего дела, но еще и не равнодушный человек именно он в своих беседах убеждает пациентов в том, что они в стенах данного заведения в первый и последний раз.

«Я запрещаю Вам говорить о болезни с этого дня», «Из стен нашей больницы вы выходите здоровыми людьми» - это его золотые слова. Благодарю Вас за мое исцеление».

Букреев Артем Владимирович, врач-онколог отделения онкогинекологической хирургии.

Букреев Артем Владимирович Фото: краевой онкодиспансер

«От всей души выражаю благодарность врачу-онкологу отделения онкогинекологической хирургии Артему Владимировичу Букрееву.

Спасибо от меня и всей моей семьи за профессионализм, поддержку, чуткое и внимательное отношение. Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые и талантливые, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны. Ваше терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, доброжелательное и внимательное отношение, лечат лучше медицинских процедур. Низкий Вам поклон и огромная, не имеющая границ благодарность за уникальные руки, которые справляются даже с самой сложной болезнью. Желаю крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов. Такой работой и подходом к пациентам по праву можно гордиться!».

Александра Викторовна Кожемякина, врач-онколог дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии №1.

Александра Викторовна Кожемякина Фото: краевой онкодиспансер

«Огромная благодарность и низкий поклон Александре Викторовне за ее бескорыстную, добросовестную работу, которой она себя посвятила. Александра Викторовна ответственный, высокограмотный специалист, глубоко переживающий за каждого своего пациента. Она каждому, кто попадает в отделение химиотерапии, уделяет свое внимание, каждый пациент проходит буквально через ее ласковые руки, каждому она умеет подобрать слова для надежды. Александра Викторовна еще и отличный наставник для молодых врачей. Весь коллектив внимательный, отзывчивый, профессиональный и очень добросовестно выполняющий свои обязанности».

Елизавета Андреевна Сандыкова, врач-онколог дневного онкохирургического стационара.

Елизавета Андреевна Сандыкова Фото: краевой онкодиспансер

«Выражаю благодарность Елизавете Андреевне Сандыковой, доктору дневного хирургического стационара. Замечательный специалист, хорошо делает свою работу и относится к пациентам. После операции по удалению образования шов аккуратный. Очень хорошо, что в диспансере есть такие доктора!».

«Хочу огромное спасибо сказать хирургу Елизавете Андреевне Сандыковой и ее медсестре, которая помогала во время операции, Барановой Татьяне Владимировне. Эти люди действительно по назначению работают. Доктор Елизавета Андреевна – от бога доктор. Дай бог вам, Елизавета Андреевна, продвижения в вашем нелегком труде. Побольше бы таких добросовестных докторов, как вы».

Фаина Борисовна Хлебникова, врач-онколог поликлиники.

Фаина Борисовна Хлебникова Фото: краевой онкодиспансер

«Слов нет, как хороша! Первый раз свела судьба с этим замечательным специалистом в 2003 году. Очень рада была, когда спустя 15 лет попала к ней же. Внимательный, чуткий человечище. Жалко, что таких людей и специалистов, как Фаина Борисовна, немного. Удачи Вам и здоровья, Фаина Борисовна».

«В далеком 1986 Фаина Борисовна вытащила меня из 4-й стадии лимфогранулематоза. Очень рад, что она до сих пор работает. Замечательный специалист и человек! Огромное ей спасибо и всему Красноярскому онкоцентру».

Полина Валерьевна Белькевич, врач-онколог поликлиники.

Полина Валерьевна Белькевич Фото: краевой онкодиспансер

«Я хотела бы выразить огромную благодарность врачу – онкологу-гинекологу Полине Валерьевне Белькевич. С января 2017 года являюсь, к сожалению, вашим пациентом, но благодаря золотым рукам докторов онкодиспансера я здорова! П.В. Белькевич – замечательный врач, всегда поддерживает меня, приезжаю регулярно к ней на осмотры. Всегда все расспросит, посмотрит, подскажет! Огромное спасибо!!! С таким отношением к людям и не страшно на осмотры ездить и верить в лучшее!».

«Полина Валерьевна – Врач с большой буквы! При общении забываешь, что находишься в онкологии! Я очень рада, что попала именно к вам! Грамотный специалист, плюс человечность (чего иногда не хватает гинекологам). Спасибо огромнейшее, что вы у нас есть! Всем здоровья!».

«Сердечная благодарность врачу Полине Валерьевне Белькевич за ее отношение к больным. Эта хрупкая на вид девушка дарит надежду на выздоровление. Спасибо Вам, доктор!».

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