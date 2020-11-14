Красноярская межрайонная клиническая больница №4: расскажем, в каких номинациях участвуют врачи

Врачи делают сложнейшие операции для сохранения женского здоровья Фото: kmkb4.ru

Красноярская межрайонная клиническая больница №4 (ул. Кутузова, 71.) является ведущим лечебным учреждением по охране репродуктивного здоровья в Красноярском крае. История этого лечебного учреждения начиналась с небольшого роддома, к которому позже присоединилась гинекологическая больница на 70 коек. Дальнейшее расширение и развитие явилось ответом на растущие потребности в лечении гинекологических и андрологических заболеваний. Сейчас Это крупнейший многопрофильный медицинский центр, специализирующийся по акушерству и гинекологии, урологии и хирургии.

Какие врачи из этой больницы участвуют в проекте «Клиника года-2020»? Познакомим с каждым подробнее.

Тимур Шагеев - заместитель главного врача по организационным вопросам КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», врач-акушер-гинеколог – представлен в номинации «Династия года».

Шагеев Тимур Анварьевич Фото: kmkb4.ru

В семье заместителя главврача, оперирующего акушера-гинеколога Тимура Анварьевича медицина тоже передается по наследству. Его бабушка Евгения Алексеевна Подшивалова – заслуженный врач России. В годы Великой Отечественной войны она несла службу фельдшером. Потом окончила Красноярский государственный медицинский институт и более 40 лет работала фтизиатром в Центральной городской больнице Хатанги.

Его мама Галина Александровна Шагеева начинала в красноярском родильном доме № 3. В 1981 году пришла в роддом акушером-гинекологом, а через 5 лет стала главным врачом. В 1995 году ее назначили главным акушером-гинекологом управления здравоохранения Красноярска. Благодаря разработанным ей программам по охране здоровья матери и ребенка, уровень материнской смертности в городе снизился в 10 раз, а младенческой в 2 раза. Сегодня Галина Александровна работает консультантом отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологический помощи в минздраве края.

Тимур Шагеев тоже помогает женщинам: проводит экстренные операции в больнице на Кутузова, внедряет современные щадящие оперативные вмешательства. Лечит бесплодие и дарит женщинам долгожданную возможность стать мамой. А еще ведет большую административную работу.

За заслуги перед медициной Тимур Анварьевич получил почетную грамоту губернатора края, почетные грамоты регионального и федерального минздрава. В 2015 году стал победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог» (диплом II степени).

Оставить за него свой голос можно здесь.

Врач «Красноярской межрайонной клинической больнице №4» Алексей Фокин участвует в проекте «Клиника года-2020» в номинации «Достижения в медицине».

Фокин Алексей Юрьевич Фото: kmkb4.ru

Алексей Фокин еще с детства решил, что будет врачом. Еще бы, ведь перед глазами был пример родителей. Свою карьеру начал с должности санитара операционного блока в «Красноярской межрайонной клинической больнице №4». В то время он обучался на первом курсе медицинского университета. На четвертом курсе его перевели в должность медбрата оперблока.

В 2011 году отучился по специальности «Акушерство и гинекология» и стал работать врачом-акушером-гинекологом. Но продолжал учиться в клинической ординатуре по выбранной специальности.

Плановые и экстренные операции, ночные дежурства, постоянное повышение квалификации, сотни благодарных пациентов – все это стало жизнью молодого врача.

Сегодня Алексей Юрьевич заведует операционным блоком «КМКБ №4»: проводит операции, спасает жизнь и здоровье женщин, обучает молодых докторов мастерству гинекологической хирургии.

А еще он сконструировал медицинский фантом для отработки практических навыков проведения эндоскопических операций, который постоянно используется для обучения сотрудниками больницы и студентами. Только благодаря молодому заведующему, в больнице был оборудован целый тренировочный кабинет, где молодые специалисты оттачивают свои навыки. Оставить за него свой голос можно здесь.

Молодой врач-акушер-гинеколог Никита Алексеевич Белоногов участвует в проекте «Клиника года - 2020» в номинации «Старт в профессии».

Белоногов Никита Алексеевич Фото: kmkb4.ru

В этом году он возглавил приемное отделение «Красноярской межрайонной клинической больнице №4».

- Очень ответственный, а главное – умеет принимать верные решения в экстренных условиях работы, - говорят его коллеги.

Оставить свой голос за Никиту Белоногова можно здесь.

Врач-акушер-гинеколог Татьяна Викторовна Дресвянская - заведующая 2 гинекологического отделения «Красноярской межрайонной клинической больнице №4». Является председателем профсоюзного комитета больницы. Она участвует в проекте в номинации «Любимый доктор».

Дресвянская Татьяна Викторовна Фото: kmkb4.ru

Пациентки отмечают ее чуткость, доброту и высокий профессионализм.

- Замечательный специалист, с первых минут разговора с этим доктором видно, что этот человек любит свою работу, все очень доходчиво объясняет, вежлива, тактична, - говорят они.

Оставить свой голос за Татьяну Викторовну можно здесь.

Надежда КАН - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе «Красноярской межрайонной клинической больнице №4». Врач акушер-гинеколог высшей категории участвует в проекте «Клиника года -2020» в номинации «Верность профессии».

Кан Надежда Сергеевна Фото: kmkb4.ru

В 2000 году Надежде Сергеевне присвоено звание лауреата премии имени профессора М.Д.Гунтера. В 2015 году - Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ. В 2016 году - Юбилейная награда «Золотой эскулап». В 2018 году - Почетная грамота ТФОМС Красноярского края.

Оставить свой голос за Надежду Кан можно здесь.

Маргарита Дударева, врач высшей квалификационной категории по специальности «Акушерство и гинекология». Она представлена в номинации «Герой года».

Маргарита Викторовна окончила в 1999 году Красноярскую государственную медицинскую академию. В 2000 году окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» Красноярской государственной медицинской академии.

С 2000 года работает в «Красноярской межрайонной клинической больнице №4» врачем-акушером-гинекологом. В 2014 году была назначена на должность заведующего гинекологическим отделением.

Дударева Маргарита Викторовна Фото: kmkb4.ru

Основным хирургическим методом является эндоскопический.

За год в отделении проходят лечение более 800 пациентов, выполняется более 1200 операций различного объема. Маргаритой Викторовной за период 2019 года выполнено 1854 операции различного объема.

Наряду с обязанностями заведующего отделением, Маргарита Викторовна оказывает ургентную помощь пациентам на дежурствах в больнице, являясь ответственным дежурным врачом.

В соавторстве с коллегами Маргаритой Викторовной изданы и опубликованы печатные работы в периодическом издании «Первая краевая» краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»: «Генитальныйэндометриоз как причина бесплодия», «Вспомогательные репродуктивные технологии и внематочная беременность».

В 2019 году была награждена Почетной Грамотой Министерства здравоохранения Российской федерации.

В 2020 году Маргарита Викторовна работала в инфекционном госпитале и помогала больным с COVID-19.

Оставить свой голос за Маргариту Дудареву можно здесь.