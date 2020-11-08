«Как же надо не любить свой город»: пешеходный переход под Мичуринским мостом в Красноярске закрасили серым цветом

Переход покрасили в серый цвет Фото: соцсети

Теперь переход под Мичуринским мостом на правобережье Красноярска, в прямом смысле слова, стал серым и унылым. В соцсетях появились его фотографии после ремонта. Стены внутри и снаружи перекрасили в серый цвет, даже гранитную облицовку. Вот что написал об этом автор фото, общественник Евгений Сухарев:

Смотрится обновленный переход не очень красиво Фото: Евгений СУХАРЕВ

«Я не знаю, как же надо не любить свой город, чтобы облицовку из настоящего живого гранита закрасить сплошь в серый цвет. Так они борются с граффити? Так для этого есть эффективные химические и технические средства - смывки, моющее оборудование, пескоструй. По сути, те, кто это сделал, ничем не лучше вандалов, уродующих стены своими каляками».

Гранитную облицовку закрасили полностью Фото: Евгений СУХАРЕВ

Он добавил, что в преддверии Универсиады – 2019 здесь уже закрашивали стены, но только снаружи. Так боролись с вандалами-граффистами. Но им после стало даже удобнее выводить на сплошном фоне свои «узоры». А теперь, когда переход закрасили даже изнутри, гранитная облицовка испорчена. Стало даже хуже, чем с несанкционированными художествами.

Стены покрасили внутри и снаружи Фото: Евгений СУХАРЕВ

Вот что по этому поводу думают другие пользователи соцсетей:

«Не жили хорошо нечего и начинать? Вандализм, да. И уродство».

«Цвет в принципе нейтральный, уже хорошо… А так понятно, что тендер отработан».

«Граффити можно было удалить либо смывкой, либо пескоструем. И так, так как граффити занимали явно меньшую площадь, сделать это было проще, чем сейчас».

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