Видео с вандалом-граффистом, разрисовывающим стены дома в Красноярске, попало в сеть

Вот такой след оставил вандал Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В центре города вандал-граффист 31 октября попал в объектив камеры уличного наблюдения. Их установили здесь несколько недель назад специально для обнаружения нарушителей.

Около полуночи молодой человек в светлой куртке и джинсах проходил мимо дома №67 на проспекте Мира. В какой-то момент он остановился, будто что-то забыл, и вернулся на пару шагов назад. Что-то нарисовал маркером, а после продолжил свой путь в сторону БКЗ.

- Написанное на здании слово уже много раз появлялось на других объектах в Центральном районе, в том числе во время массового нанесения граффити в мае прошлого года, - рассказали в пресс-службе администрации города. - С учетом того, что часть зданий относится к объектам культурного наследия, виновному может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Поиск нарушителя теперь – лишь вопрос времени.

В мэрии добавили, что если нарушитель сам явится и повинится, то наказание может быть более мягким. Видео уже предано полицейским.

- На видео зафиксирован факт нанесения молодым человеком граффити маркером на здание, которое является объектом культурного наследия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя.