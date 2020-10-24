«Ребенок в реанимации»: в Красноярском крае 3-летний мальчик серьезно пострадал на детской карусели

Сейчас аттракцион не работает Фото: жители Павел ВИРЮТИН

В Новоенисейке в новом сквере пострадал 3-летний ребенок. Информация об этом была опубликована два дня назад в местном городском паблике. Вот что писали очевидцы:

«Эта карусель все-таки не для трехлетнего ребенка, а для более взрослых детей. Ужасная трагедия! Очень жалко ребенка. Родители сами его посадили, а кто раскручивал, я не знаю».

«Сорвался ребенок от того, что очень быстро раскрутили».

«Куда мама то смотрела? Все понимаю, ребенок захотел покрутиться. Так посадила ребенка, рядом будь. Крути аккуратно, чтоб не было таких случаев».

Еще недавно аттракцион был сильно популярен у детей Фото: скриншот с видео

Первоначальная информация – малыш погиб. Но следователи ее опровергли. Сам пост через несколько часов удалили. Неужели фейк?

- Это мальчик знакомый сказал, что разбился ребенок, и женщина подтвердила, что видела это своими глазами (скорее всего, были свидетелями самого факта падения), - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск местная жительница Надежда. - Я и не писала, что насмерть, а уже потом, в процессе обсуждения решили все… раз разбился, то насмерть. Я хотела в посте сделать пояснение, но он уже был удален. А вчера опять услышала, что ребенок в реанимации. Главное, мне хотелось обратить внимание родителей на сам факт падения маленького ребенка с такой опасной карусели.

Цепочки уже сняли и кататься нельзя Фото: Павел ВИРЮТИН

Судя по рассказам жителей, ЧП произошло в одном из районов Лесосибирска в новом городском сквере. Это был объемный проект по видам работ и по площади участка - порядка десяти тысяч квадратных метров. Качели, горки, спортивные снаряды, лавочки, дорожки для роликов и велосипедов. Каждый день здесь полно ребятишек и взрослых.

- Я живу недалеко от сквера, и иногда гуляю там с детьми, - рассказал Павел Вирютин, житель Новоенисейска. - На этой карусели постоянно раскручиваются подростки и спрыгивают на лету. На аттракционе нет маркировки с ограничением по возрасту, но при большой скорости там и взрослый не сможет удержаться. Малышей там не видел. Мне 7-летнего-то страшно туда посадить, а тут трехлетний, как он туда попал.

Открытия этого сквера все ждали Фото: Павел ВИРЮТИН

Сейчас на этой карусели не покатаешься, от нее остался лишь одиноко стоящий зеленый столбик. А цепочки, на которых и можно было раскручиваться, убрали. Скорее всего, это произошло после случившегося. Возможно, аттракцион больше не будет функционировать, либо его заменят на другой, более безопасный.

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