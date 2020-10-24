В Якутии в ночном пожаре погибла мать и ее четверо маленьких детей, отец выжил

Еще вчера в этом доме жила многодетная семья Фото: предоставлено очевидцами для КП

От большого частного дома в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии остались только стены и крыша. Все обугленное, черное от копоти и сажи. Снег во дворе истоптан и залит водой. Еще вчера здесь жила многодетная семья Макаровых: звучал детский смех, родители решали какие-то свои взрослые дела. А сегодня сюда пришло горе. Страшный пожар произошел в ночь на 24 октября. Погибли почти все, удалось выжить только мужчине.

К приезду пожарных дом был объят пламенем Фото: предоставлено очевидцами для КП

О ЧП стало известно в 04.43. На телефон пожарной охраны поступило сообщение, что во время пожара пострадал мужчина и в доме могут еще находиться люди. На место сразу были отправлены подразделения пожарной службы. К тому времени весь дом был объят пламенем. Общая площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Предварительная причина случившегося - замыкание кабеля Фото: предоставлено очевидцами для КП

Во время тушения пожарные вынесли из дома пять тел. Погибла 31-летняя мать Александра и четыре ее дочери. Самой старшей девочке Нарьяне было 10 лет, ее сестренке Намыне – 6, Айгылане – 5, Кашкиляне не было еще и годика, она родилась в 2020 году.

- Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Якутии. - В настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.

Пожар произошел, когда все спали Фото: предоставлено очевидцами для КП

На месте пожара сейчас также работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашивается мужчина, который остался в живых после возгорания, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК Якутии. - По данному факту проводится процессуальная проверка. Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания.

На месте ЧП сейчас работают пожарные дознаватели и следователи Фото: ГСУ СК Якутии

Родственникам погибших оказывают помощь психологи РСЧС. Глава Якутии уже выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Вот что Айсен Николаев написал в своем в instagram:

«Сегодня утром всю Якутию потрясла новость о трагическом пожаре в Намском улусе, жертвами которого стали 5 человек, в том числе четверо детей. Это огромное горе, настоящая трагедия для семьи, для всех нас. Приношу соболезнования родным и близким, вся республика разделяет вашу боль и скорбит вместе с вами! Эта трагедия – напоминание всем нам соблюдать все меры безопасности. Я хочу обратить внимание наших граждан на неукоснительное исполнение правил противопожарной безопасности. Берегите себя и своих близких».

Айсен Николаев принес соболезнования родным и близким погибших Фото: соцсети

В Намском районе 24-26 октября объявлен траур по погибшим в пожаре детям и их матери. Руководителям поселений, предприятий и учреждений рекомендовано приостановить все развлекательные мероприятия и передачи, а также приспустить государственные флаги.

Тем временем утром 24 октября прошло экстренное заседание КЧС республики, в ходе которого было принято решение об оказании психологической и материальной помощи семье и родным.