2020-08-01T11:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 августа 2020 года: заразились еще 143 человека

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 августа 2020 года
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В краевом центре заразились 30 человекВ краевом центре заразились 30 человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 1 августа в Красноярском крае всего 13 288 подтвержденных диагнозов (+143 за сутки). Из них 30 человек в Красноярске.

Выздоровели 11 761 человек (+51 за сутки). Число погибших от коронавирусной инфекции не изменилось – всего 331 (+0 за сутки).

Темп прироста - 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 625 100, в том числе за последние сутки - 9099.

Под наблюдением 3205 человек (+228 новых за сутки, снято с наблюдения 141).

Распространения по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края

Распространения по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас Красноярский край находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров пока невозможно.

В оперштабе добавили, что разработка вакцины от COVID-19 вышла на финишную прямую. В сентябре начнется промышленное производство одной из вакцин. Это поможет уменьшить заболеваемость во время второй волны кронавируса, которую все-таки ожидают осенью. Также в регионе на случай второй волны планируют сохранить базовые инфекционные госпитали с 2000 коек. При необходимости дополнительные места развернут в течение 2-7 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24