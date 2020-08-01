Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 августа 2020 года: заразились еще 143 человека

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 1 августа в Красноярском крае всего 13 288 подтвержденных диагнозов (+143 за сутки). Из них 30 человек в Красноярске.

Выздоровели 11 761 человек (+51 за сутки). Число погибших от коронавирусной инфекции не изменилось – всего 331 (+0 за сутки).

Темп прироста - 1,1 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 625 100, в том числе за последние сутки - 9099.

Под наблюдением 3205 человек (+228 новых за сутки, снято с наблюдения 141).

Распространения по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас Красноярский край находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров пока невозможно.

В оперштабе добавили, что разработка вакцины от COVID-19 вышла на финишную прямую. В сентябре начнется промышленное производство одной из вакцин. Это поможет уменьшить заболеваемость во время второй волны кронавируса, которую все-таки ожидают осенью. Также в регионе на случай второй волны планируют сохранить базовые инфекционные госпитали с 2000 коек. При необходимости дополнительные места развернут в течение 2-7 суток.