Норильские врачи спасли мужчину, у которого во время командировки произошел инфаркт

В инвазивном центре Норильска состоялось первое экстренное стентирование (медицинская операция, проводимая с целью установки стента - специального каркаса, который помещается в просвет полых органов). Пациента доставили бортом санитарной авиации.

Мужчина находился в командировке в одном из отдаленных северных поселков, когда с ним случилось несчастье. В Дудинке ему провели экстренную процедуру тромболизиса (необходима для рассасывания тромбов.). После манипуляции его привезли в Норильск, где состоялось стентирование двух коронарных сосудов.

- Благодаря оперативному и слаженному действию медиков, соблюдению всех алгоритмов оказания помощи и своевременно проведенной операции сохранена жизнь и трудоспособность норильчанина, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - История спасения пациента подтверждает эффективность четко выстроенного взаимодействия учреждений при оказании помощи пациентам с сосудистыми катастрофами.

Врачи сработали четко и слаженно, что позволило сохранить жизнь пациенту Фото: министерство здравоохранения края

Высокотехнологичный инвазивный центр в рамках национального проекта «Здравоохранение» принял первых пациентов 20 июля. Тогда состоялись первые плановые коронарографии и стентирование. Предварительные объемы, которые запланированы на будущее: 200 коронарографий и 100 стентирований.

Напомним, в 2008 году в городе Норильске начал свою работу сосудистый центр на базе межрайонной больницы. Он оснащен необходимым медицинским оборудованием, что позволяет проводить сложнейшие операции ранее недоступные для северян. Ежегодно здесь лечатся около двухсот пациентов с острым коронарным синдромом и почти такое же количество с острым нарушением мозгового кровообращения.

В 2019 году для больницы приобрели ангиографический комплекс, что позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Соблюдается правило «золотого часа»: это время, за которое пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием должна быть оказана хирургическая помощь. Больше таких больных не нужно везти в краевой центр для оказания квалифицированной помощи.