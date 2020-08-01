«Зебра зубами в заборе застряла»: в красноярском зоопарке вожак табуна играет на публику и пугает посетителей

Сколько посетителей уже перепугал жеребец-зебра Хвостик уже и не пересчитать. Особенно усердствует летом. Едва ли не каждый день к сотрудникам зоопарка обращаются обеспокоенные люди: «У вас там зебра зубами в заборе застряла». Просят и даже требуют освободить несчастного.

- Приходится успокаивать и объяснять, что не застряла, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парка «Роев ручей». Это жеребец по кличке Хвостик. Он вожак табуна и таким образом защищает своих самок и детей. Показывает острые зубы, которые самцы используют во время драк с соперниками.

На самом деле зебры черные в белую полоскуФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Ни в коем случае нельзя близко приближаться к Хвостику и пытаться его спасти. Это очень опасно, ведь зубы у зебры огого какие острые. Просто отойдите подальше и жеребец сам освободится.

И несколько интересных фактов из жизни зебр:

Во главе семьи всегда стоит один жеребец - вожак табуна. У самцов зебр острые клыки, которых нет у самок. Они используют их во время драк с соперниками.

У зебр очень развито чувство семейности. Некоторые из них образовывают союзы на всю жизнь. Разорваться он может в случае смерти вожака или изгнания его другим самцом.

Самки зебр моногамны, они следуют за своим самцом на протяжении всей жизни. А вот у самцов всегда есть гарем из самок, не связанных между собой родственными узами. В стаде может быть тысяча особей, но все они разделены на небольшие семьи.

Малыш первое время находится с мамойФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Беременность у зебр длится дольше, чем у человека - около 12 месяцев. Маленькие жеребята рождаются не с черными полосками, как у взрослых особей, а с рыже-коричневыми. После рождения малыш сразу же пытается встать на ноги, а уже через час он может бежать галопом. Свое потомство самка приводит вдали от семейной группы, знакомя семью с ее новым членом только через три дня. Делается это для того, чтобы у крохи было время запомнить запах, голос и окрас мамы.

Зебры очень пугливы, даже в зоопарках сложно приблизиться к их вольеру, так как животные сразу же убегают. Когда табун отдыхает, то несколько зебр всегда на страже, чтобы в случае чего предупредить всех сородичей о приближающейся опасности.

Единственный континент, на котором на воле водятся зебры - Африка. В мире существует три вида зебр. Два из них занесены в Международную Красную книгу как виды, стоящие на грани исчезновения.

Зебры - очень семейные животныеФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Несмотря на внешнее сходство, с точки зрения генетики друг к другу они не ближе, чем к обычным лошадям. У каждой полосатый узор на теле уникален, как и, например, полосы на шкуре у тигра. Благодаря великолепной памяти они легко узнают друг друга по узору. Кстати, на самом деле зебра черная в белую полоску, а не наоборот.

В поисках питания табун может преодолеть 50 километров, но после обязательно возвращаются на свои территории. Зебры очень зависят от воды, поэтому предпочитают не удаляться далеко от водоемов, к которым они должны хотя бы один раз в день прийти на водопой.

Во время нападения хищников зебры прячут детенышей в центре табуна. У этих животных плохое зрение, поэтому они предпочитают пастись среди других травоядных, чтоб слышать от них сигнал об опасности.

Средняя продолжительность жизни этих животных - 25 лет, в неволе могут прожить и до 35-40.