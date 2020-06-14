Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 июня 2020 года: 46 пациентов на ИВЛ, еще 166 человек заразились

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае - по данным оперативного штаба на 14 часов 14 июня 2020 года продолжает расти – 6494 человека. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 166 человек. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 226,0. Темп прироста за сутки – 2,6 процента. Выздоровели 2205 человек (+41 за сутки), 64 погибших (+0 за сутки).

Статистика по районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

Что по географии распространения? Больше всего заразившихся в Красноярске - 109 человек. На втором месте Северо-Енисейский район – 30 человек. В Богучанском районе – 16 новых случаев, в Ирбейском районе – 5. В Дивногорске и Железногорске и Кежемском районе – по 2 человека зараженных COVID-19.

- Сейчас на ИВЛ в регионе находятся 46 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. – Что касается новых случаев по районам - в Северо-Енисейском районе – это сотрудники работники золотодобывающей компании «Полюс», в Богучанском районе – единичные случаи среди населения.

Динамика по региону с учетом минувших суток Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 516 человек (за последние сутки +65). Снято с медицинского наблюдения 19932 человек (за последние сутки – 32). За все время проведено тестов на коронавирусную инфекцию в крае – 289 180, из них за последние сутки - 2842.

Круглосуточная горячая линия – 8-800-100-56-53.