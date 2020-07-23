Оплата за отопление по факту в Красноярске: когда изменится порядок, и какие суммы ждать в платежках

Ежегодно энергетикам и коммунальщикам приходилось выдерживать волну народного возмущения. Люди обрывали телефоны, выстаивали гигантские очереди, чтобы добиться ответа: за что? Откуда взялись в квитанциях эти огромные цифры? Это перерасчет! Ведь раньше красноярцы платили за отопление ежемесячно вне зависимости от сроков отопительного сезона. Но больше не будут. Только по факту: сколько потребили за месяц – за столько заплатили. Такое было решение принято на уровне правительства края. Почему? А мы расскажем!

Как было раньше

По старой системе за отопление красноярцы рассчитывались равными платежами. Даже летом, когда батареи не грели. Не совсем логично, но зато равномерное распределение нагрузки на «кошелек». Такая система сложилась исторически.

Как это работало? Отопительный сезон начинается в сентябре и завершается обычно в мае. Соответствующие распоряжения исходят от главы города. Ориентир – погода. Батареи «отключают», когда среднесуточная температура воздуха задержится на отметке +8 градусов 5 суток подряд.

За основу расчетов берется потребление тепла за предыдущий отопительный период. Например, отключили отопление весной 2019 года, сняли показания общедомового прибора учета, сколько набежало с сентября 2018 года – это общий объем тепловой энергии, который потребили жильцы дома. Разделили на каждую квартиру (с учетом ее площади). Возьмем, например, 24 тысячи рублей за год. Поделим на 12 месяцев – по 2 тысячи рублей в месяц.

Отопительный сезон начинается в сентябре и завершается обычно в маеФото: Мария ЛЕНЦ

Но когда в домах начали устанавливать приборы учета, такая система оплаты часто приводила к путанице. В конце года энергетикам и коммунальщикам предстояло пересчитать, какой объем тепла потребили жители дома по факту, а после сопоставить с тем объемом, который оплатили. Как правило, если год был теплее предыдущего (а ведь за основу, повторим, брали показатели предыдущего года), значит, жильцы в выигрыше: на лицевом счете будет переплата, и за отопление можно не платить несколько месяцев. Чуть холоднее зима - приходилось раскошелиться. У одних перерасчет получался в несколько сотен рублей, а другим приходили кошмарные счета.

«Моей матери – пенсионерке пришла квитанция с доплатой на 13 тысяч, где она их возьмет?», - это только одной из гневных обращений, а подобных сотни.

Люди шли разбираться в управляющую компанию. Многие в принципе не понимали, откуда берутся такие суммы.

Как будет сейчас

Новая схема сделает платежи прозрачными. За летние месяцы в графе «отопление» будет стоять ноль рублей. Платить за тепло будем с сентября и по май включительно. В квитанцию попадут только те показания, которые отобразил общедомовой прибор учета. Такими уже давно оборудована большая часть домов в Красноярске.

- Если прибора нет, то оплата за отопление будет производиться исходя из установленных нормативов потребления, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Горожанам необходимо быть готовыми к тому, что каждый месяц суммы в квитанциях за отопление будут разными.

Задача управляющих компаний – вовремя, каждый месяц передавать показания с общедомовых приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. Если опоздали – останется на совести УК, жильцам насчитают по среднему показателю.

В квитанцию попадут только те показания, которые отобразил общедомовой прибор учетаФото: Мария ЛЕНЦ

И снова от «небесной канцелярии» будет зависеть, какие мы увидим цифры в платежках. Долго простоят морозы - придется раскошелиться в самые «дорогие» месяцы. Обычно столбики термометров опускаются ниже 30 градусов в декабре и январе. Придется отстегнуть на коммуналку тысяч 6, а то и 7. Готовы? Зато в июле, в среднем может выйти около тысячи. Уже приятно.

- Первые квитанции, рассчитанные по новым правилам, красноярцы получат за сентябрь 2020 года, - рассказали в ресурсоснабжающей организации. - Как обычно, квитанции придут в следующем за расчетным месяце — в октябре. Получается, в 2020 году мы 8 месяцев будем платить по 1/12, то есть равными долями, и 4 месяца по факту — сколько потребили, столько и заплатили. Поэтому в первом квартале 2021 года нас с вами ждет корректировка платы за первые 8 месяцев 2020 года (это те самые, когда мы платили по 1/12). Последняя корректировка, дальше — только по факту.

Если же вы привыкли равномерно распределять свои расходы, то можно вносить и летом платежи авансом, тогда суммы в зимних платежках не станут шокирующими.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не мы первые

По факту в крае за отопление платят три города - Бородино, Канск и Минусинск – и 16 районов. По новому постановлению правительства края, подписанному в декабре 2019 года, эта же система внедряется в Красноярске, Ачинске, Шарыпово, Сосновоборске и Зеленогорске.

КСТАТИ

С 1 июля традиционно выросли тарифы на коммунальные услуги - свет, газ, воду, отопление.

Насколько увеличатся платежи в Красноярске (с учетом НДС)