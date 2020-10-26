Остаемся зимовать...

Фото: Александра НОВИКОВА

Солнечные ожоги. Ожогам подвержены молодые, недавно пересаженные плодовые и декоративные деревья. Из плодовых это яблоня, груша, вишня, слива. Из декоративных сильно страдают штамбы клена остролистного, рябины, березы, черемухи. От резкого перепада температур кора молодых деревьев лопается, образуются морозобойные трещины. Если не предпринять меры, то растение поражается вредителями и заболеваниями, а затем нередко погибает.

Предупредить, а не лечить. Побелка – самый простой и эффективный способ защиты деревьев от перегрева коры в конце зимы - начале весны. Но проводить эти работы необходимо заблаговременно (октябрь-ноябрь) в сухую ясную погоду.

Важно! Перед побелкой нужно просмотреть стволы на наличие ран и дупел. Их можно зачистить скребком или обычным ножом до живой древесины. После обработки дерево обрабатывается 3%-ным раствором бордосской смеси, все открытые срезы замазываются масляной краской или садовым варом.

Теперь приступаем непосредственно к побелке. Можно применять готовую садовую побелку либо приготовить ее самостоятельно. Белят обычно не только ствол, но и ветви первого порядка на высоту примерно 1,5 м. При этом молодые низкие деревца белятся до места, где они начинают сильно ветвиться.

Обертывание. Достойная альтернатива побелке. Его начали применять в Красноярском крае сравнительно недавно и то больше в частном порядке.

Этот способ применяется с целью защиты от солнца, так же как и побелка, но на летний сезон бинты можно снять.

В магазинах есть готовый садовый бинт. Также можно самостоятельно нарезать полосы шириной до 15 см из спандбонда плотностью 40-60г/м. Обмотка выполняется с комлевой части ствола по направлению к макушке, захватывая крупные скелетные ветви на высоту до 1,5 м. При обмотке бинт необходимо накладывать внатяжку с небольшим нахлестом, чтобы не оставалось щелей и зимой не сорвало ветрами.

Рекомендация. Как побелка, так и обмотка дополнительно защищают растения от грызунов. Но не лишним будет и дополнительно нанести деготь (несколько мазков) на комлевую часть. Запах отпугнет непрошеных гостей.

Александра Новикова, ландшафтный архитектор

Архив журнала "Земля и люди на Енисее"