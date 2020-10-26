Счастливые коровы дают больше молока

Фото: министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Рубеж взят

Развитие молочного скотоводства в Красноярском крае, как и производство сельскохозяйственных культур, тоже можно назвать успешным направлением. Против веских аргументов не поспоришь. Впервые в истории краевого животноводства мы перешагнули среднероссийский показатель по надою молока на одну корову в сутки.

- Правда, мы держали этот показатель всего несколько дней в июле текущего года, но при среднероссийском надое около 19 килограммов на одну фуражную корову мы перешагнули этот рубеж и сделали чуть больше, - комментирует первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин. – Это достижение дорого нам еще и потому, что край никогда не считался молочным регионом. Когда говорят о различной продукции из молока, то в первую очередь вспоминают Алтайский край, Новосибирскую, Омскую области. И вот мы тоже добились уникальных результатов! Если говорить о показателе, характеризующем качество работы наших животноводов, то мы уверенно обошли все эти регионы. Одна корова в крае дает в среднем 4 863 килограмма молока в год. Есть чем гордиться!

Генетика и технологии

У всех на слуху наши молочные комплексы. Они работают в Назаровском, Ужурском, Канском, Шушенском, Абанском и других районах.

- В Шушенском районе на животноводческой ферме крестьянского хозяйства Натальи Зубаревой действует уникальная доильная установка, – продолжает Александр Походин. – Единственная в крае, в России. Более того, установок таких размеров на 72 места и в мире всего три.

Фото: министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Доение происходит в спокойной и комфортной для буренок обстановке. Как показывает практика, довольная и счастливая коровка дает больше молока.

Активно развивается в крае работа с генетикой: поголовье крупного рогатого скота увеличивается с участием лучшего генетического материала. Большое внимание краевые сельхозработники уделяют вопросам кормления и содержания животных. В этом году возросло количество коров в хозяйствах. Качество ухода и содержания животных улучшается, молока они дают больше, а у фермеров увеличивается прибыль.

- Казалось бы, мы все хорошо делаем, но несколько лет не могли преодолеть некий символический рубеж – 5 тысяч литров надоя в год на одну фуражную корову, - говорит Александр Походин. – Стали активно изучать мировой опыт. Специалисты министерства, ученые, руководители сельхозпредприятий ездили в командировки, знакомились с наработками зарубежных коллег. Как оказалось, все гениальное – просто, секрет в технологиях содержания и кормления. Еще наши бабушки и дедушки говорили: что у коровки на языке, то у доярки в подойнике. Если кормить коров правильно, кормом с максимальным составом полезных веществ, то и животное отдает значительное количество молока. А раньше доходило до такого, что, например, в некоторых хозяйствах элементарно не было установок для обрезки копыт. Животное стоит и испытывает боль, а мы ждем хороших надоев. Тогда мы стали продвигать тему улучшения содержания сельхозживотных. Ввели такое условие для фермеров при получении господдержки. И получили ожидаемый результат.

Сухое и сгущенное

С увеличением перерабатывающих мощностей на полках магазинов края появляется большой ассортимент молочной продукции: просто молока, кисломолочных товаров, сыра. Два года назад производители молока получили еще одну господдержку: на товары длительного хранения - сухое молоко и сыры – компенсируют затраты, связанные с приобретением сырья. Раньше не было мотивации в период «длинного молока» закупать его в больших количествах, потому что любой переработчик думает, куда будет сбывать продукт. Пакетированного молока и кисломолочки много не продашь… Введение поддержки ситуацию изменило: переработчики, понимая, что краевой бюджет им возместит затраты на закуп молока в летний период, стали повышать объемы закупаемого молока-сырья. Эта революционная мера поддержки дала свои плоды. Причем эффект был очень серьезный – соседние регионы стали держать цену в период большого молока. В целом получилось, что краевые меры способствовали изменению ситуации в молочной отрасли в лучшую сторону во всем Сибирском федеральном округе.

ПОДВЕРСТКА

КСТАТИ

Посчитаем и коров, и цыплят

Красноярская информационная система учета сельхозживотных стала одной из лучших в России

На VIII Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в номинации «Сельское хозяйство» наш инновационный проект «Учет сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения», аналогов которому в России нет, занял второе место.

Разработчик информсистемы – красноярская компания при поддержке министерства цифрового развития региона. Система учета поможет отслеживать и уменьшать заболеваемость животных и птицы опасными болезнями и поддерживать эпизоотическое благополучие в регионе. А еще повысит производительность труда специалистов краевой службы по ветнадзору.

- Отслеживать информацию о сельхозживотных и птице, а также о продукции животного происхождения, принадлежащих тому или иному физическому или юридическому лицу, может любой желающий в реальном времени. Программа – в свободном доступе, - отмечает Владимир Винтуляк, заместитель руководителя региональной службы по ветеринарному надзору. – Наши специалисты работают в информационной системе с июня 2020 года. На сегодня в ней замаркированы и учтены 4,3 миллиона голов сельхозживотных и птицы. Большая часть работы в этом направлении сделана.

Программа объединена с другими федеральными автоматизированными проектами: системой «Меркурий» для сертификации и обеспечения надзора за производством, оборотом и перемещением товаров животного происхождения, и программой «Цербер», которая направлена на контроль и учет деятельности местных производителей в области ветеринарного контроля. Интеграция краевого сервиса по учету сельхозживотных и продукции животного происхождения в федеральные системы позволяет соблюсти действующее законодательство и упростить работу ветеринаров края.

К слову, все призовые места форума в номинации «Сельское хозяйство» завоевали сибирские разработчики. Первое место у новосибирцев за программу «Господдержка агропромышленного комплекса online», третье – у Алтая за проект «Цифровой сервис оповещения пчеловодов региональной цифровой платформы АИС «Респак» на базе мобильного приложения».

Архив журнала "Земля и люди на Енисее"