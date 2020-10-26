В помощь аграриям Красноярского края

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Заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Лариса Белецкая перечислила, какие отрасли агропромышленного комплекса могут рассчитывать на поддержку государства в 2021 году.

- Лариса Ивановна, в 2020 году объем средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса, составил более 6 миллиардов рублей. И мы уже видим результат, показатели отрасли растут. Что ждет нас в 2021 году - новые формы поддержки, условия, суммы? Какие произойдут изменения?

- Ситуация в текущем году сложная, но сельское хозяйство не попало в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. Дополнительных льгот, отсрочек по налоговым платежам для сельхозтоваропроизводителей не было, все шло в штатном режиме. Мы постарались максимально оперативно доводить все средства господдержки до аграриев. Можно говорить об отдельных проблемах, которые возникли у некоторых предприятий с учетом особенностей их производственной деятельности. Или, например, о сложностях при приобретении импортных запасных частей для техники, курсы валют сыграли на увеличение затрат. Но в целом отрасль не пострадала.

Лариса Белецкая, заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края

При формировании будущего бюджета мы проводим комплексный анализ ситуации в экономике. Эта информация учитывается при разработке новых направлений господдержки или уточнении механизмов по действующим программам. Существенных, глобальных изменений по мерам господдержки в 2021 году не предвидится. Чаще добавляются какие-либо меры, а не исключаются. Это системная работа направлена на подержание отраслей агропромышленного комплекса, наиболее нуждающихся во внимании. В проекте бюджета на следующий год 78 мер поддержки. В финансовом отношении поддержка развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в 2021 году такова – прямые расходы краевого бюджета составят более 5 миллиардов рублей плюс дополнительно из федерального бюджета – 1 миллиард рублей. Это деньги, которые напрямую пойдут на счета сельхозпроизводителям.

- И все-таки новации есть?

- Да, мы разработали несколько новых мер. Необходимо обновлять животноводческие помещения. Поэтому в проекте закона есть такое направление. Оно касается строительства и реконструкции объектов молочного животноводства. Мы будем субсидировать крестьянам понесенные затраты по объектам, стоимость которых составляет не более 100 миллионов рублей. Предприятия смогут построить или реконструировать помещения и получить на это субсидию – 30% от затрат. Так же по этой статье предусмотрен аванс в размере 50%. Эта мера господдержки – для не очень крупных предприятий, которые планируют обновлять свои хозяйства, улучшать качество содержания животных. Ведь от этого зависит продуктивность животных и, как следствие, увеличение доходности предприятий.

В растениеводстве останутся существующие как на федеральном, так и региональном уровнях меры поддержки. Но с учетом того, что в последнее время востребована органическая продукция, с 2021 года планируется направление по поддержке предприятий, занимающихся производством органической продукции в растениеводстве. Субсидирование затрат будет производиться из расчета на 1 гектар – 3 474 рубля. Пока таких предприятий в крае немного.

- Сейчас много говорят о необходимости внедрения точного земледелия, это эффективно, экономит средства и время, повышает прибыль. Как обстоят дела в крае с поддержкой таких технологий?

- Если сравнивать предприятия нашего региона и западной части России, все-таки мы в большей степени отстаем от них в части автоматизации процессов. В проекте бюджета средства на такую поддержку выделены. Это субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и животноводства. Предприятия, которые будут внедрять современные цифровые технологии, получат субсидии на покупку оборудования.

К слову, на первоначальном этапе цифровизация в сельском хозяйстве требует довольно серьезных вложений. Однако окупаются они довольно быстро сокращением расходов на приобретение минеральных удобрений или средств химической защиты, семенного материала, ГСМ. Ведь те же удобрения можно применять точечно – на тех участках полей, где это действительно необходимо. Подобная избирательность поможет снизить затраты на производство продукции. Или в животноводстве – роботы для доения коров также снизят затраты и улучшат качество молока.

- Расскажите подробнее о направлениях поддержки, которые инициировал губернатор края Александр Усс.

- Здесь сразу несколько направлений. Одно из них действует с этого года, продолжится и в следующем – поддержка сбыта продовольственной продукции в крае. В Идринском, Каратузском, Ермаковском и Шушенском районах создаются заготовительные пункты, и мы субсидируем их строительство. В следующем году такие заготпункты будут построены еще в четырех районах края. Такое направление стимулирует переработку недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, увеличивает занятость населения удаленных территорий.

Еще один новый вид поддержки в рамках поручения губернатора – возмещение 15% затрат, связанных с закупом продовольственной продукции у членов кооперативов. Мера также приведет к увеличению самозанятости населения, увеличит доходы людей.

Продолжится поддержка продвижения пищевых продуктов, где мы возмещаем часть затрат. Это касается качественных продуктов, прошедших добровольную сертификацию.

Среди губернаторских инициатив есть блок мер, которые решают проблемы занятости людей в сельской местности: субсидирование затрат кооперативам на приобретение племенного крупного рогатого скота и на содержание коров молочного направления для владельцев личных подсобных хозяйств, которые являются пайщиками кооперативов.

Кроме того, сохранятся гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на их создание и развитие. На технику и оборудование кооперативы получат порядка 5 миллионов рублей, примерно 90% затрат компенсируем из краевого бюджета.

На поддержку садоводства и огородничества на 2021 год в проекте бюджета заложено 50 миллионов рублей. Это социально значимое направление, ведь садоводством занимается большое количество людей – дачи есть у многих. Сообщества садоводов на полученные деньги смогут обновить инфраструктуру в своих СНТ.

Как видите, формы поддержки разнообразные, и с ними наш агропромышленный комплекс будет чувствовать себя увереннее.

Архив журнала "Земля и люди на Енисее"