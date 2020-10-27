Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 27 октября 2020 года: за сутки заболели 277, умерли 5

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 27 октября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 октября 2020 года: за минувшие сутки заболели еще 277 человек, умерли 5.

По информации оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано 25 293 случая заражения COVID-19. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

- Это самый большой суточный прирост с мая. Число выздоровевших уступает количеству инфицированных - 247 человек выписано из стационаров. Отмечено 5 летальных исходов за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, за весь период пандемии врачи вылечили 18 259 человек, спасти не удалось 640.

- Край остается на 8-м месте в десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - заключает ИЦК.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.