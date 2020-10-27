Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Красноярском крае: пострадали 8 человек. Фото: ГИБДД по Красноярскому краю.

На трассе в Красноярском крае произошло крупное ДТП: автобус с 17 пассажирами перевернулся в кювет, пострадали 8 человек, рассказали в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Водитель не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Красноярскому краю.

Все случилось утром 27 октября на 497-м километре трассы Р-257 «Енисей». 31-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, ехавшего из Томска в Кызыл, потерял управление – микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся.

Работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Фото: ГИБДД по Красноярскому краю.

Иномарку сильно помяло, особенно пострадала передняя часть. Люди – сам водитель и семь пассажиров – получили травмы, в том числе, серьезные. Всех раненых тут же увезли в Ермаковскую районную больницу. На месте аварии работают дорожные полицейские и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

- Никого не смутило, что в 13-местном микрике было 17 пассажиров и куча барахла? – обсуждают в соцсетях.

На место стянуты экстренные службы. Фото: ГИБДД по Красноярскому краю.

- Для этих маршрутчиков пара лишних пассажиров ни о чем… У некоторых бывает еще прицеп. Причем именно такое исполнение замечено в направлении Тувы и в Бурятии.