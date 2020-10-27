Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК) 2020 пройдет в режиме онлайн

Фото: официальная группа КРЯКК Вконтакте

В 2020 году впервые любимая красноярцами книжная ярмарка (КРЯКК) пройдет исключительно на сайте kryakk.ru.com.

Уже 13 лет конец октября-начало ноября у любителей книг проходили на книжной ярмарке. XIV Красноярская ярмарка книжной культуры впервые пройдет полностью в онлайн-формате и об этом было объявлено еще в начале августа. Причины понятны, осталось понять, как, что и где можно будет посмотреть, в чем поучаствовать и будет ли продажа книг. Ярмарка пройдет 4 и 5 ноября. Всего два дня. Но программа очень насыщенная!

Главная тема XIV КРЯКК — «Новая этика». Что такое «новая чувствительность», и где граница «оскорбления чувств»? Почему в некоторых случаях мы относимся к этим чувствам уважительно, а в других — считаем эти претензии манипуляциями? Что такое равноправие сегодня и в истории? Этику в новой реальности и цифре обсудят культурологи, историки, социологи, художники, музыканты.

Что в программе для взрослых?

- лекция Андрея Зорина «Лев Толстой. Опыт прочтения»

- дискуссия «Тело и гендер на языке современного театра»

- новая этика в кинематографе

- дебаты литературной премии «НОС» (читательское голосование идет с середины октября, по итогам будет вручен «Приз зрительских симпантий») . В этом году члены жюри из более 250 книг отобрали 20. Во время КРЯКК традиционно формируется шорт-лист, из которого будет выбран победитель премии.

- выставка «Искусство маски» из разных материалов и в разной технике.

Что в детской программе?

Мастер-классы, на которые нужна предварительная регистрация, и обсуждение очень важных тем.

Программа «Мода»

В этом году она началась на месяц раньше, обучение шло в дистанционном формате. Итогом интенсива станут работы участников, лучшие из которых будут представлены на выставочной онлайн площадке ярмарки.

Как купить книги?

На сайте КРЯККа на специальной платформе будут воссозданы два книжных павильона. Посетители смогут пройтись по рядам выставки, выбирая, в какое издательство заглянуть, с возможностью перехода на интернет - магазин издательства или на страничку компании в крупном книжном магазине, чтобы заказать понравившиеся книги с доставкой по России.

Организаторы планируют скидочные промокоды, которые будут действовать 4 и 5 ноября.

Подробности КРЯКК-2020 в следующем номере, 4 ноября.

Куда еще пойти

«Гуманитарный лекторий» 18+

Девять новых лекций по истории и психологии предлагаются слушателям в новом сезоне. Все лекции начитаются в уже привычное время – 18.30 и длятся от одного до полутора часов. В конце любой лекции слушатели имеют возможность пообщаться с лектором, задавая интересующие их вопросы по теме.

Расписание на ноябрь

5 ноября. Фридрих II Гогенштауфен: император, дважды отлученный от церкви. Канаев Александр Геннадьевич, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

11 ноября. Что нам может рассказать древнегреческая керамическая посуда? Григорьев Дмитрий Владимирович, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

18 ноября. Сумптуарные законы. Когда роскошь, это не просто «грех». Эберхардт Марина Валериевна, старший преподаватель каф. Всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

25 ноября. Косово как место памяти сербов. Зберовская Елена Леонидовна, к.и.н., доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

Справки по тел. (391) 211-15-36

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход по читательскому билету библиотеки.

Выставки

«Солнце внутри» 0+

Выставка Виктории Исаенковой и Юлии Юшковой. Картины Виктории Исаенковой о мире женщин и любви. Художница пишет мифологических животных, разноцветных лошадей, цветы и прекрасных женщин.

Юлия Юшкова создает абстрактные натюрморты, причудливые портреты, пейзажи и произведения из керамики.

На выставке более 90 произведений из мастерских художниц и фондов Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

Художественный музей им. Сурикова

пр. Красноярский рабочий, 68

До 15 ноября

Билеты 80-150 рублей.

Внимание!

В связи с ростом числа заболевших ковидом, вводятся новые ограничения на массовые мероприятия.

Национальный парк «Столбы»

С 26 октября и до момента нормализации эпидемиологической ситуации в регионе туристический центр «Перевал» будет закрыт. Не будет и экскурсий.

Для свободного посещения остаются открытыми 4 экологических маршрута: «Природа – великий скульптор» (Центральный район), «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» (Такмаковский район).

Остальная часть рекреационной зоны, в том числе Каштаковская тропа и тропа между скалами 1-ый и 3-ий Столбы, закрыты в связи с риском падения сухостойных деревьев.

Пост спасателей на Перевале сохраняется.

Дом кино

С 26 октября приостанавливается на неопределенный срок проведение публичных мероприятий с очным присутствием граждан. Однако сеансы сохраняются, следите за расписанием.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Спектакли приостановлены до 4 ноября. Отменены обменные «Большие гастроли» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина и Астраханского театра драмы.

Зрителям, которые приобрели билеты на постановки театра, запланированные с 23 октября по 4 ноября включительно, будут возвращены деньги.

Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

Спектакли отменены до 11 ноября. Билеты будут действительны на все последующие спектакли репертуара 2020 года. Или можно их вернуть.

Музыкальный театр

Театр приостанавливает показы спектаклей до 31 октября. Деньги за билеты будут возвращены.