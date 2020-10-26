«Ну, подумаешь, угол – укололся и пошел»: кому положена прививка от гриппа в Красноярске на сезон 2020 – 2021 годов

"Ну, подумаешь укол"... Выбирайте - или прививка сейчас или больничный потом Фото: Мария ЛЕНЦ

Заканчивается октябрь. Острые респираторные заболевания уже подобрались вплотную – в больницах очереди к терапевтам. Но худшее еще впереди – грипп. Мы не будем сейчас останавливаться на том, какие препараты стоит закупать впрок. Сейчас самое время поговорить о профилактике заболевания. А самая надежная – это прививка. Та самая, которая «укололся и пошел». Как показывают наблюдения, ажиотажа среди желающих привиться нет. Наверное потому, что люди по-прежнему не владеет информацией, что это такое и зачем она нужна. Ходит много заблуждений, которые отталкиваю людей. Давайте с них и начнем, с развенчивания мифов. А поможет нам консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.

В предстоящем году в связи с коронавирусом к нам придет мутированный штамм гриппа, поэтому и вакцина нужна новая.

- По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а они были сделаны еще в марте этого года, ничего нового ждать не приходится – все будут наши старые знакомые:

- известный с 2009 года вирус группы А – H1N1 (свиной грипп);

- вирус группы А – H3N2 (гонконгский грипп).

Так что и вакцины уже готовые, привычные и проверенные, ничего нового изобретать не придется.

После прививки человек обязательно должен переболеть легкой формой гриппа.

- Такое было в 80-90-е годы прошлого века. Тогда в состав вакцины входили живые респираторные вирусы. Но сегодня в составе вакцины от гриппа другие компоненты, поэтому заболевание в пост-вакцинальном периоде развиться не может. Допускается реакция организма в виде небольшого повышения температура или припухлости с покраснением возле места укола на 2 – 3 дня.

Самые популярные и востребованные прививки в Красноярске и крае - отечественные Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцина бесполезна, заболеть можно уже на второй день

- Для выработки иммунитета нужны 7 – 14 дней. Если в первые 3 – 5 дней появились симптомы, значит, вы успели подхватить вирус до прививания. В смотровом кабинете врач должен поинтересоваться, не было ли у вас контакта с больными. Если да, то вы, вероятно, уже заражены, у вас инкубационный период и не сегодня-завтра разовьется грипп. Так что иммунитет от вакцины просто не успеет сформироваться.

Бесплатно – только дешевые отечественные вакцины, за качественными нужно идти в частную клинику

- А вот и нет. В мире десятки разработанных вакцин от гриппа, но в России больше популярны отечественные и только пара-тройка зарубежных. Частные клиники в Красноярске предлагают чаще всего российские вакцины – «Гриппол», «Ультрикс», «Флю-М», «Совигрипп». Есть еще французская вакцина «Ваксипгипп», но она поступит только в начале ноября. А стоимость самой вакцины зависит от ее валентности. Например, «Ультрикс» (от 3 штаммов) – 700 рублей, а «Ультрикс Квадри» (от 4 штаммов) – 1200 рублей.

Куплю в аптеке, сделаю сам, дешевле будет

- Вряд ли получится. У вакцины есть определенные требования по хранению, которые рядовые аптеки предоставить не смогут. Благодаря тому, что в край поступило большое количество бесплатной (для населения) вакцины, спроса на нее в аптеке в последние годы нет. Заказать вы можете, но представляете, во сколько обойдется вам доставка 1 дозы.

Благодаря тому, что количество доз значительно увеличено, проблем с бесплатной прививкой нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно

ГРИПП ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

- Сегодня никто пока не знает, какова будет тяжесть заболевания в случае микс-инфицирования коронавирусом и вирусом гриппа, - рассказывает консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева. – COVID-19 еще до конца не изучен и как он поведет себя в сочетании с гриппом, мы можем только предполагать: перенести их оба пациентам будет гораздо сложнее, последствия могут быть тяжелее. Поэтому нужно сейчас позаботиться о том, чтобы обезопасить себя как минимум от гриппа.

Вакцины хватит всем

В Красноярском крае сегодня проживают почти 2,9 миллиона человек. Планируется привить за счет бюджета до 40 % населения, это почти 1,2 миллиона человек, на 4% больше, чем в прошлом году. В край уже поступило 1 миллион 50 тысяч доз вакцины. Такой охват вакцинацией в последние пять лет позволил защитить население от тяжелых осложнений и оказал существенное влияние на уровень заболеваемости и смертности.

По словам Зои Масленниковой, руководителя пресс-службы краевого минздрава, список категорий для бесплатной вакцинации в этом году значительно расширился, в него сегодня подпадают практически все. Помимо детей, студентов и группа риска, включены все те, кто работает в контакте с другими людьми: силовики, работники сферы услуг, вахтовики, транспортники, сотрудники аэропортов, таможенники, муниципальные и госслужащие. Не было такого, чтобы кому-то отказали. Вакцины на самом деле хватит всем – ее заказали с учетом прошлогодней статистики, еще и больше.

Нужно:

- Прийти в свою поликлинику

- Показать паспорт и полис – данные есть в базе, включая место работы

- Пройти в смотровой кабинет без записи

- Если здоров – делают прививку

- Если нездоров или после больничного – нужно окрепнуть 7-10 дней и вернуться

Нужно учитывать противопоказания

Они стандартные, как для любой вакцинации. Нельзя делать, если:

- у пациента есть аллергическая реакция на компоненты вакцины – на куриный белок, антибиотики;

- идет период обострения хронического заболевания, ведь любая вакцина – нагрузка на организм, в период обострения она и вовсе может быть опасна для пациента.

Подождите две-три недели, посоветуйтесь с лечащим врачом, когда можно будет пройти вакцинацию. Особое внимание – беременным женщинам, прививаться от гриппа будущая мама должна под строгим наблюдением своего врача.

И еще совет: если в частной клинике вас не стал осматривать врач, а сразу же направили в кабинет на укол, уходите оттуда: в такой клинике заботятся не о вашем здоровье, а о своем доходе.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ ВАКЦИН ОТ ГРИППА?

- Протеины из куриных яиц: клетки вируса гриппа искусственно выращиваются внутри оплодотворенных куриных яиц. Затем их отделяют от яйца и помещают в вакцину. Готовая вакцина может содержать яичный белок, это нужно учитывать людям, у кого есть аллергия на него.

- Формальдегид, его задача – дезактивации ядовитых веществ и микробов, которые могут попасть в вакцину во время производства.

- Соли алюминия (не всегда) помогают организму развить иммунный ответ на заражение.

- Тиомерсал – антисептик, защищает вакцину от бактерий и грибков. Встречается только при использовании многоразовых флаконов с вакциной, в качестве обеззараживающего средства.

- Желатин, играет роль стабилизатора, защищает от воздействия тепла или сублимационной сушки.

- Антибиотики, нужны, чтобы предотвратить рост бактерий во время производства и хранения вакцины. Это гентамицин или неомицин.

Чем различаются вакцины?

В основу вакцины от гриппа идут в основном идентичные компоненты, с небольшим количеством индивидуальных добавок. Каждый производитель, разрабатывая свой препарат, дает ему название. Вот, в общем, и все различия.