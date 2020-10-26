Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 октября 2020 года: регион перешагнул 25-тысячный рубеж

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация от оперативного штаба по количеству заболевших коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 26 октября. Всего зарегистрировано 25

016 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 274 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 869,85. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Выздоровевших – всего 18 012 человек, за минувшие сутки 158. Количество погибших выросло на 6 человек и составляет 635. За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край остается на 8-м месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 094 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 531. Снято с медицинского наблюдения 45 703, в том числе за последние сутки – 369. Проведено тестов на коронавирус всего 1 223 448, из них за последние сутки 13 510.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.